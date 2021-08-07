Ірак зупиняє на невизначений термін пасажирські рейси в Білорусь

Іракські авіакомпанії повністю відмовляться від пасажирських рейсів у Білорусь, повідомило Іракське управління цивільної авіації.

Рейси «Іракських авіаліній» і всіх інших перевізників із Багдада до Мінська скасовуються «до спеціального розпорядження», йдеться в заяві відомства від 6 серпня.

При цьому літаки між Іраком і Білоруссю будуть літати, але лише для того, щоб доставити на батьківщину громадян Іраку. До Мінська вони будуть вирушати без пасажирів.

«Іракські авіалінії» виконували рейси з Багдада до Мінська і назад чотири рази на тиждень, ще двічі на тиждень літали літаки Fly Baghdad. 5 серпня «Іракські авіалінії» повідомили про припинення рейсів до Мінська на тиждень.

Від початку цього року на литовсько-білоруському кордоні затримали понад чотири тисячі осіб. За оцінками білоруських ЗМІ, це в 50 разів більше, ніж за весь 2020 рік. 2797 із затриманих – громадяни Іраку. Влада Литви звинуватила Білорусь у тому, що вона не перешкоджає нелегальному перетину кордону.

Голова МЗС Литви 6 серпня виступив із заявою, в якій попередив мігрантів про небезпеку подорожі в ЄС через Білорусь.

Олександр Лукашенко 5 серпня доручив закрити «кожен метр» білоруського кордону, щоб «жодна нога» не ступила на територію Білорусі з суміжної сторони.