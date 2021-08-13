Криза мігрантів: керівниця МВС Литви заявила про стабілізацію на кордоні з Білорусі

Ситуація на литовсько-білоруському кордоні стабілізувалася внаслідок рішення не допускати мігрантів до Литви, заявила міністр внутрішніх справ Литви Аґне Білотайте, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода із посиланням на новинну службу BNS.

«Цей тиждень показує, що ситуація стабілізувалася, але ми не можемо розслаблятися і мусимо бути готовими до різних сценаріїв. Але я повинна сказати, що це рішення, яке було ухвалене 2 серпня, дійсно дало результати», – сказала Білотайте.

За її словами, за тиждень до Литви було дозволено в’їхати 200 нелегальним мігрантам, а з 2 серпня їхня кількість сягнула 1 340. Однак Білотайте зазначила, що деякі з них – це одні й ті ж люди.

«44 особи були допущені до Литви з гуманітарних причин», – додала вона.

Читайте також: Україна направила Литві перший гуманітарний вантаж для посилення кордону – ДСНС

Пропуск людей дозволений тільки на прикордонних пунктах пропуску, мігрантам заборонено перетинати кордон в інших місцях.

BNS, посилаючись на Державну прикордонну службу Литви, повідомило, що за останні 24 години литовські прикордонники на кордоні з Білоруссю відправили назад 19 мігрантів, двох прийняли з гуманітарних причин. Водночас для повернення мігрантів до Білорусі спеціальними засобами не користувалися.

Цього року понад 4 115 нелегальних мігрантів, переважно з Іраку, в’їхали до Литви через кордон з Білоруссю. Після того, як Литва почала повертати мігрантів до Білорусі, їх потік збільшився на кордоні з Латвією та Польщею.