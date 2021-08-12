Литва припинить транзит продукції «Білоруськалію» через санкції США

Литва припинить транзит калійних добрив виробництва підприємства «Білоруськалій» у грудні. Про це повідомляє 15min.lt з посиланням на міністра транспорту і комунікацій країни Марюса Скуодіса.

«З одного боку, ми можемо сказати, що санкції стосуються лише американських компаній, але з практики ми знаємо, що банки не прийматимуть платежі за надані в Литві послуги в євро, а не тільки в доларах… Із грудня, коли санкції наберуть чинності, добрива перестануть переміщатися через Литву», – заявив міністр.

Delfi вказує, що компанія «Литовські залізниці», яка перевозить продукцію «Білоруськалію» через Литву, втратить через це близько 20 мільйонів євро.

9 серпня США розширили санкції проти Білорусі: в новому списку санкцій понад 20 фізичних осіб, Національний олімпійський комітет, Слідчий комітет, компанії та підприємства, в тому числі «Білоруськалій».

Держсекретар Ентоні Блінкен сказав, що США вкотре закликають білоруську владу покласти край репресіям проти представників громадянського суспільства, засобів інформації, спортсменів, студентів, юристів та інших громадян, а також негайно звільнити всіх політичних в’язнів, вступити в діалог із демократичною опозицією і громадянським суспільством.