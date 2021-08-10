«Справжній деспот» і «розбійник» – Гордон відповів Лукашенку, який назвав журналіста «мерзотником»

Український журналіст Дмитро Гордон відповів на своєму каналі в мережі YouTube на слова Олександра Лукашенка, який на пресконференції 9 серпня назвав його «мерзотником» та запропонував ув’язнити за «балаканину».

«Я не думав, що ви протримаєтеся рік. Ви протрималися рік, це дивовижна історія. Я думав, що вас помнуть, знесуть, але, на жаль, білоруси не були такими рішучими, як українці», – сказав Гордон.

Згодом він відкоркував пляшку бальзаму, яку йому під час інтерв’ю на початку серпня 2020 року подарував Лукашенко.

«Оскільки ваші слова про те, що я мерзотник, були як бальзам для моєї душі, я буду пити білоруський бальзам. Я хочу випити, щоб чудові люди братньої Білорусі якнайшвидше стали справді вільними. Щоб до влади прийшли люди, які любитимуть свій народ. Білоруси, для вас – білоруський бальзам від Олександра Лукашенка», – сказав Гордон, на думку якого Лукашенко «незаконно переміг на виборах», а потім став іншою людиною.

«Я сподіваюся, що ви ненадовго будете президентом Білорусі... Ви справжній деспот, ви – розбійник у чистому вигляді», – додав Гордон і з цими словами випив повну склянку бальзаму.

5 серпня 2020 року Олександр Лукашенко дав велике інтерв’ю Дмитру Гордону.

Через кілька днів після того, 9 серпня, відбулося голосування на виборах президента Білорусі, за підсумками якого ЦВК Білорусі проголосила Лукашенка вшосте обраним на посаду. У країні розпочалися масові акції протесту проти фальсифікації виборів, які білоруський режим упродовж кількох місяців придушив. Лідери протесту або були ув’язнені, або змушені виїхати за межі Білорусі. За ґратами побували або й залишаються тисячі учасників акцій громадянської непокори.

США, країни Євросоюзу, Україна та інші держави не визнають легітимності Лукашенка і запровадили проти його режиму санкції.