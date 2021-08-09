Лукашенко розповів, коли визнає Крим «російським»

Олександр Лукашенко заявив, що визнає анексований Крим «російським», коли «останній російський олігарх» почне постачати продукцію на півострів. Про це Лукашенко сказав 9 серпня під час пресконференції.

«Коли Білорусь Крим визнає? Я відповідаю публічно: коли останній олігарх у Росії визнає Крим і почне постачати туди продукцію. За мною не заіржавіє», – сказав Лукашенко.

1 червня Лукашенко заявив, що доручив опрацювати питання про відкриття авіарейсів з Білорусі в анексований Росією Крим.

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов повідомив, що буде радий, якщо Лукашенко ухвалить рішення про організацію прямого авіасполучення анексованого півострова з Білоруссю.

У МЗС України пригрозили Білорусі санкціями за польоти до Криму.

Країни Заходу не визнали перемогу Лукашенка на виборах, що відбулися рівно рік тому, 9 серпня 2020 року, у зв’язку з фальсифікаціями, а також запровадили проти Білорусі кілька пакетів санкцій. Вони закликають провести в країні нові вибори з дотриманням демократичних стандартів.