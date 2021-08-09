Виповнюється рік від початку в Білорусі масових протестів проти Лукашенка

До річниці президентських виборів у Білорусі, які відбулися 9 серпня 2020 року, громадські активісти в різних країнах провели акції солідарності з учасниками білоруських протестів.

У Стокгольмі на маніфестації були присутні міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, міністр культури Аманд Лінд, захисниця навколишнього середовища Ґрета Тунберґ.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель 8 серпня опублікував декларацію «з нагоди першої річниці фальсифікованих президентських виборів 9 серпня 2020 року в Білорусі». У документі наголошується, що рік тому «надії народу Білорусі на обрання легітимного лідера країни були жорстоко розбиті».

У Європейському союзі цінують боротьбу народу Білорусі за повагу до прав людини і основних свобод, заклик білорусів до нових, демократичних виборів. «Рік по тому цей заклик залишається непочутим. Режим Лукшенка репресує суспільство, поглиблюючи розрив із білоруським народом», ідеться в декларації. Невизнаний ЄС керівник у Мінську «ігнорує верховенство права і міжнародні зобов'язання Білорусі та зобов'язання в галузі прав людини».

8 серпня акції солідарності з Білоруссю пройшли у Варшаві і Білостоці.

Головний політичний опонент Лукашенка, Світлана Тихановська, відкинула результати голосування 9 серпня. Вона назвала вибори сфальсифікованими і заявила, що набрала від 60 до 70 відсотків голосів виборців. 14 серпня ініціатори оголосили про створення Координаційної ради опозиції, список учасників якої був відкритий для всіх, хто не визнав результати, оголошені режимом Лукашенка.

12 жовтня Координаційна рада вимагала від Лукашенка припинити репресії, звільнити заарештованих і відмовитися від посади глави держави до 25 жовтня. Після відмови Лукашенка виконати вимоги опонентів працівники деяких підприємств оголосили про страйки.

Упродовж кількох місяців весь відкритий протестний рух у Білорусі був придушений.

1 вересня Управління верховного комісара ООН з прав людини заявило про 450 задокументованих випадків катувань і знущань із затриманих. До кінця 2020 року правозахисний центр «Вясна» зібрав понад тисячу документованих свідчень, пов’язаних із тортурами.

На 9 серпня офіційні засоби інформації Білорусі анонсують «Велику розмову з президентом». Агентство БЕЛТА повідомило, що Лукашенко «зустрінеться з журналістами і представниками громадськості».