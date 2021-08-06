Швейцарська компанія скорочує обсяги реклами на білоруському телебаченні

Швейцарський виробник харчів Nestlé вирішив значно скоротити обсяги реклами на державних телеканалах Білорусі, повідомляє DW. Таке рішення ухвалене після того, як із керівництвом компанії зустрілися правозахисники з організації Libereco і звернули увагу, що Nestlé разом із іншими концернами зі США та ЄС фактично фінансує білоруський режим.

Експерти організації дійшли висновку, що західні компанії скупили дві третини рекламного ефіру, який транслюється, зокрема, і посеред пропагандистських передач, які обслуговують інтереси адміністрації Олександра Лукашенка.

У Libereco повідомили, що під час зустрічі з представниками швейцарської компанії «всебічно поінформували їх про ситуацію з правами людини в Білорусі». Правозахисники наголосили, що очікують від концерну скорочення витрат на рекламу в цій країні.

DW надіслав запит в іншу компанію, яка не менш активно представлена на білоруському ринку реклами – німецьку Henkel. Там повідомили, що рішення про розміщення телереклами ухвалюються не в головному офісі, а в місцевих філіях. До самої Білорусі постачання йдуть з Росії, випливає зі слів керівного менеджера. З цього журналісти німецького видання зробили висновок, що реально ролики Henkel замовляють менеджери з Москви, а не з Німеччини. «Цілком можливо, що в аналогічній ситуації перебуває і цілий ряд інших західних і, зокрема, американських компаній зі списку Libereco», – роблять висновок журналісти.

Згідно зі звітом Libereco, лідерами за обсягом реклами на білоруському телебаченні виявилися американська Procter&Gamble, швейцарська Nestlé, німецька Henkel, данська Carlsberg, французька L'Oréal, британська GlaxoSmithKline та інші.

Правозахисники вказали, що все це відбувається за умов найжорстокіших політичних репресій в Білорусі: за останній рік силовики здійснили понад 40 тисяч арештів, в тюрмах перебувають понад 600 політичних в’язнів, надійшли тисячі повідомлень про катування, йдеться в заяві групи.

Голова німецького відділення Libereco Марко Фібер назвав «скандалом» той факт, що західні концерни «піклуються тільки про свій прибуток», ігноруючи катастрофічну ситуацію з правами людини. У заяві Libereco сказано, що керівництво організації закликає політиків «заборонити рекламу міжнародних компаній у білоруських державних ЗМІ як адресні санкції проти кримінального режиму Лукашенка».