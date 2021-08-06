У Білорусі визнали екстремістським спортивний сайт Tribuna.com

Суд у Білорусі визнав екстремістським спортивний портал Tribuna.com. Рішення ухвалене за клопотанням МВС, яке вважає, що на сайті розміщуються «матеріали, що закликають до екстремістської діяльності». Про це повідомляє пресслужба відомства 6 серпня.

Екстремістськими також визнані соцмережі Tribuna.com, дзеркало сайту, застосунок для мобільних пристроїв і бот. Доступ до сайту на території Білорусі був закритий у 2020 році. Творець проєкту Tribuna.com, Дмитро Навоша, висловлювався на підтримку руху протесту в Білорусі. Він також є засновником сайту Sports.ru.

Раніше Олександр Лукашенко, який у серпні 2020 року вшосте був оголошений президентом Білорусі, заявив на нараді з регіональними чиновниками, що свобода слова в країні переросла, за його оцінкою, «в екстремістську діяльність».

У липні суд у Гомелі визнав екстремістськими інформаційні ресурси телеканалу «Белсат».

У щорічному індексі свободи преси, який складається організацією «Репортери без кордонів», Білорусь обіймає 158-ме місце зі 180.