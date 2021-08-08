У Білорусі зі шкільної програми виключили книжки Солженіцина, Набокова і Алексієвич

Міністерство освіти Білорусі виключило твори російських письменників Олександра Солженіцина, Володимира Набокова і та білоруски Світлани Алексієвич (вона пише російською) зі шкільної програми з російської літератури для 11 класу. Це випливає з навчальної програми, затвердженої 21 червня, повідомляє сайт «Медіазона. Білорусь». Увагу на це звернув викладач Сергій Дубелевич із Мінська.

Раніше твори Набокова і Солженіцина входили до програми «Література середини 1950-х – початку 1990-х років». Їхні книжки пропонувалося вивчати в розділі, присвяченому дисидентській літературі. У програмі, яка була затверджена в 2017 році і діяла до 2020 році, крім Набокова і Солженіцина в цьому розділі згадували Віктора Некрасова, в програмі 2021 року – тільки Некрасова.

Колишня програма передбачала, що на вивчення оповідання Солженіцина «Один день Івана Денисовича» (розповідає про події в одному з таборів сталінського ГУЛАГу ред.) відведено три навчальні години, а до списку книг для додаткового читання входило оповідання Солженіцина «Матрьонін двір». Тепер твори Солженіцина «Архіпелаг ГУЛАГ» і «Раковий корпус» увійшли до списку творів для додаткового читання, ідеться в документі, опублікованому на Національному освітньому порталі.

Світлана Алексієвич – лауреат Нобелівської премії з літератури 2015 року. У серпні 2020 року в Білорусі порушили кримінальну справу через створення президії координаційної ради білоруської опозиції, до якої входила Алексієвич.