У Мінську проходить закритий процес над Марією Колесниковою і Максимом Знаком

У Мінському обласному суді 4 серпня розглядають справу членів Координаційної ради опозиції Білорусі Марії Колесникової і Максима Знака.

Судовий процес проходить у закритому режимі, в зал засідань не пустили навіть родичів обвинувачених. До суду прийшов батько Марії Олександр Колесников, проте всередину його не пропустили.

«Готуюся інтенсивно і бадьоро. Буде цікаво, шкода, що це не зможуть побачити люди. Закритий процес і наша ізоляція – це підтвердження страху і слабкості. Я чекаю на засідання в тому числі, щоб побачити Максима Знака. Обійму і скажу, що він – неймовірний», – розповіла перед засіданням Колесникова.

Марію Колесникову і Максима Знака, соратників колишнього кандидата у президенти Білорусі і ексглави «Белгазпромбанку» Віктора Бабарика, засудженого до 14 років колонії у справі про отримання хабара, звинувачують за трьома статтями:

про створення екстремістського формування,

про заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці з використанням ЗМІ або інтернету,

про змову чи інші дії, скоєні з метою захоплення або утримання державної влади неконституційним шляхом.

За цими статтями їм загрожує до 12 років ув’язнення.

За версією звинувачення, Знак і Колесникова «спільно з іншими особами не пізніше ніж 16 липня 2020 року вступили в таємну змову з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом».

Колесникову визнано політв’язнем і в’язнем сумління. Разом з іншими опонентами білоруського режиму Європарламент присудив їй премію Сахарова за внесок у боротьбу за права людини.

7 вересня 2020 року Марію Колесникову затримали на вулиці співробітники у цивільному. 8 вересня її, речника Координаційної ради білоруської опозиції Антона Родненкова і відповідального секретаря Ради Івана Кравцова намагалися примусово депортувати в Україну, але Колесникова порвала паспорт і була затримана знову.

9 вересня минулого року Слідчий комітет повідомив, що членів президії Конституційної ради Марію Колесникову та Максима Знака, а також адвоката Віктора Бабарика Іллю Салея підозрюють у «діях, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці».

Максима Знака затримали 9 вересня 2020 року, звинувативши в закликах до дій проти нацбезпеки. Раніше захисники Знака заявляли про політично мотивовану справу проти нього.

Координаційна рада опозиції була створена в Білорусі 18 серпня 2020 року з ініціативи екскандидатки в президенти Світлани Тихановської. До президії ради увійшли білоруська письменниця і лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, міжнародний медіатор Лілія Власова, Сергій Дилевський, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Марія Колесникова і Павло Латушко. Наприкінці серпня минулого року проти Координаційної ради почали відкривати кримінальні справи.