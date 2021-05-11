Білоруському юристу Максиму Знаку висунули остаточне обвинувачення – адвокат

Члену президії Координаційної ради Білорусі юристу Максиму Знаку висунули остаточне обвинувачення, попереднє розслідування у його справі завершене, повідомив у Telegram його адвокат Дмитро Лаєвський.

За словами адвоката, слідство вважає всі слідчі дії виконаними і має намір передати справу прокурору для скерування в суд.

Лаєвський нагадав, що захист раніше оскаржував обвинувачення, яке «позбавлене будь-якої конкретики» і «складається з абстрактних формулюван».

Максиму Знаку висунули овинувачення за трьома статтями: про створення екстремістської організації, про заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці і про змову з метою захоплення або утримання державної влади.

За словами Лаєвского, за вісім місяців перебування Максима Знака під вартою не встановлено реальних дій, які б відповідали ознакам злочину. Також раніше захисникам заборонили розповідати «дані попереднього слідства» і називати прізвища слідчих.

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Максима Знака затримали 9 вересня 2020 року, звинувативши в закликах до дій проти нацбезпеки. Раніше захисники Знака заявляли про політично мотивовану справу проти нього.

Координаційна рада опозиції була створена в Білорусі 18 серпня 2020 року з ініціативи екскандидатки в президенти Світлани Тихановської. До президії ради увійшли білоруська письменниця і лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, міжнародний медіатор Лілія Власова, Сергій Дилевський, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Марія Колесникова і Павло Латушко. Наприкінці серпня минулого року проти Координаційної ради почали відкривати кримінальні справи.