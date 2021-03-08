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08 березня 2021, Київ 22:30
Новини | Міжнародні

Марія Колесникова стала лауреаткою міжнародної жіночої премії за відвагу

«Напередодні президентських виборів 9 серпня 2020 року білоруські жінки стали домінуючою політичною силою та рушійною силою соціальних змін у Білорусі, багато в чому завдяки Марії Колесниковій»

Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова стала лауреаткою премії «Найбільш відважні жінки світу» Державного департаменту США за 2021 рік. Нагороду присуджують 15 років поспіль тим, хто виявив надзвичайну хоробрість у просуванні миру, правосуддя, в захисті прав людини.

Під час віртуальної церемонії нагородження 8 березня виступили державний секретар США Ентоні Блінкен і перша леді США Джил Байден. Держсекретар наголосив, що США будуть продовжувати домагатися звільнення всіх політичних в’язнів Білорусі, зокрема і Марії Колесникової.

Джилл Байден заявила, що чесні вибори в Білорусі допоможуть зміцнити демократію в США. Вона зазначила, що в сучасному світі проблеми не зупиняються на державних кордонах. «Ваш бій – це наш бій», – сказала перша леді США, звертаючись до лауреатів премії.

«Напередодні президентських виборів 9 серпня 2020 року білоруські жінки стали домінуючою політичною силою та рушійною силою соціальних змін у Білорусі, багато в чому завдяки Марії Колесниковій», – йдеться у попередньому повідомленні Державного департаменту США.

Лауреатками премії цього року стали також представниці М’янми, Камеруну, Китаю, Колумбії, Демократичної Республіки Конго, Гватемали, Ірану, Непалу, Сомалі, Іспанії, Шрі-Ланки, Туреччини та Венесуели. Крім того, почесну нагороду Блінкен присудить сімом афганським активісткам, убитим в 2020 році «за прихильність справі поліпшення життя» своїх співвітчизників.

У Білорусі вже понад пів року тривають масові акції проти підсумків президентських виборів 9 серпня. Їхні учасники вважають оголошені ЦВК офіційні результати голосування, за якими переміг Лукашенко, сфальсифікованими. Низка лідерів опозиції або залишили країну під тиском, або, включаючи Марію Колесникову, були заарештовані.

Колесникову затримали 8 вересня на білорусько-українському кордоні. Опозиціонерка залишатиметься під вартою щонайменше до 8 березня. Їй закидають публічні заклики до захоплення влади.

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