Марія Колесникова отримає нагороду за відвагу Держдепартаменту США

Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова стала лауреаткою премії «Найбільш відважні жінки світу» Державного департаменту США за 2021 рік. Нагороду присуджують 15 років поспіль тим, хто виявив надзвичайну хоробрість у просуванні миру, правосуддя, в захисті прав людини.

Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе віртуальну церемонію вручення премії 8 березня. З особливою промовою на ній виступить дружина президента США Джо Байдена – Джилл Байден.

«Напередодні президентських виборів, які відбулися 9 серпня 2020 року, білоруські жінки стали домінуючою політичною силою, як і рушійною силою суспільних змін у Білорусі, зокрема, значною мірою завдяки Марії Колесниковій. Після того, як влада ув’язнила або вислала з країни трьох найпопулярніших опозиційних кандидатів-чоловіків, Марія та її однодумці кинули історичний і неослабний виклик 26-річному правлінню Олександра Лукашенка. Марія продовжує залишатися обличчям опозиції всередині Білорусі, хоробро переживаючи тюремне ув’язнення після спірних виборів», – заявили у Держдепартаменті.

Лауреатками премії цього року стали також представниці М’янми, Камеруну, Китаю, Колумбії, Демократичної Республіки Конго, Гватемали, Ірану, Непалу, Сомалі, Іспанії, Шрі-Ланки, Туреччини та Венесуели. Крім того, почесну нагороду Блінкен присудить сімом афганським активісткам, убитим в 2020 році «за прихильність справі поліпшення життя» своїх співвітчизників.

У Білорусі вже понад пів року тривають масові акції проти підсумків президентських виборів 9 серпня. Їхні учасники вважають оголошені ЦВК офіційні результати голосування, за якими переміг Лукашенко, сфальсифікованими. Низка лідерів опозиції або залишили країну під тиском, або, включаючи Марію Колесникову, були заарештовані.

Колесникову затримали 8 вересня на білорусько-українському кордоні. Опозиціонерка залишатиметься під вартою щонайменше до 8 березня. Їй закидають публічні заклики до захоплення влади.