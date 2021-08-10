Суд у Мінську ліквідував Білоруський ПЕН-центр

Верховний суд Білорусі ухвалив рішення про ліквідацію Білоруського ПЕН-центру, очолюваного нобелівською лауреаткою Світланою Алексієвич. Про це повідомляє телеграм-канал організації.

За словами заступниці голови Білоруського ПЕН-центру Тетяни Нядбай, рішення суду було очікуваним, але організація не має наміру здаватися і подає скаргу.

Про позов міністерства юстиції Білорусі про ліквідацію Білоруського ПЕН-центру стало відомо 22 липня. 19 липня організація повідомила про арешт свого банківського рахунку на підставі рішення Слідчого комітету Білорусі.

Раніше ПЕН-центр звинуватив білоруську владу в репресіях проти діячів культури. У звіті організації зазначалося, що за перше півріччя 2021 року зафіксовано понад 620 порушень щодо представників культури, це більше, ніж за весь попередній рік.

Білоруський ПЕН-центр створений у 1989 році, з 2019 року ним керує лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, яка входить до Координаційної ради білоруської опозиції.

Влада Білорусі не приховує, що переслідування некомерційних організацій має політичний характер. Олександр Лукашенко заявив, що «триває зачистка», зазначивши, що це непросте завдання, оскільки, за його словами, в цих організаціях працюють тисячі громадян Білорусі, як він висловився, з «промитими за чужі гроші мізками».

У серпні 2020 року в Білорусі розпочалися масові виступи проти фальсифікацій на президентських виборах і оголошеної владою перемоги Олександра Лукашенка. Тисячі учасників протестів були затримані, багато з них розповіли згодом про тортури і знущання.