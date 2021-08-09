Британія запровадила нові санкції проти Білорусі

Велика Британія ухвалила рішення про запровадження нових економічних санкцій проти Білорусі в річницю президентських виборів у країні, після яких почалися протести з вимогою відставки Олександра Лукашенка і проведення нового чесного голосування.

Санкції передбачають обмежувальні заходи щодо калійної і нафтовопродуктової галузей, а також щодо товарів і технологій подвійного призначення.

Крім того, Британія оголосила про заборону на купівлю цінних паперів та фінансових інструментів, виданих урядом Білорусі, державними банками. Також заборонили видачу кредитів.

Велика Британія ввела санкції проти товарів, що використовуються у виробництві сигарет.

Також запроваджені санкції в авіаційному секторі для запобігання польотам або посадкам білоруських авіаперевізників у Великій Британії та заборона технічної допомоги для флоту елітних літаків Олександра Лукашенка.

Британія запроваджує санкції проти Михайла Гуцерієва, «відомого російського бізнесмена, який є одним із головних приватних інвесторів у Білорусі та давнім союзником Олександра Лукашенка».

Ці додаткові санкції є продовженням обмежень, запроваджених Британією 21 червня у координації зі США, Канадою та ЄС у відповідь на затримання Романа Протасевича та Софії Сапеги після примусової посадки літака Ryanair у Мінську в травні цього року.

Велика Британія продовжує закликати до негайного звільнення Протасевича, Сапеги та інших білоруських політв’язнів, пояснив британський уряд.

«Ці санкції демонструють, що Велика Британія не сприймає дії Лукашенка після фальсифікації виборів, – сказав міністр закордонних справ Домінік Рааб про нові санкції. – Режим Лукашенка продовжує руйнувати демократію та порушувати права людини в Білорусі».

Лукашенко відреагував на нові санкції Великої Британії проти офіційного Мінська: «Так, подавіться санкціями, ви, прихвосні американців».

Раніше сьогодні білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що за рік влада в Білорусі «з нелегітимної перетворилася в терористичну», й анонсувала нові санкції США, Британії і Канади.

3 серпня Світлана Тихановська зустрілася з прем’єр-міністром Британії Борісом Джонсоном.

Раніше Тихановська – суперниця Олександра Лукашенка на президентських виборах, що відбулися рік тому, неформально визнана багатьма країнами як лідер білоруського громадянського суспільства – відвідала з візитом США, де, крім іншого, мала зустріч у Білому домі з президентом Джо Байденом.

Країни Заходу не визнали перемогу Лукашенка на виборах у зв’язку з фальсифікаціями, а також запровадили проти Білорусі кілька пакетів санкцій. Вони закликають провести в країні нові вибори з дотриманням демократичних стандартів.