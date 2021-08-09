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Тимановська виставила на аукціон свою медаль Європейських ігор

Тимановська виставила на аукціон eBay свою срібну медаль Європейських ігор 2019 року

Білоруська спортсменка Христина Тимановська виставила на аукціон eBay свою срібну медаль Європейських ігор 2019 року, які проходили у Мінську.

Вартість лота наразі склада 5 тисяч доларів.

Усі кошти від продажу нагороди мають перерахувати у Білоруський фонд спортивної солідарності, який надає підтримку спортсменам з Білорусі, які перебувають в опозиції до режиму Лукашенка.

2 серпня Христина Тимановська в аеропорту Токіо попросила про захист, відмовившись вилітати до Мінська після критики на адресу білоруських спортивних функціонерів. Через два дні 24-річна спортсменка сіла на літак до Європи, долетівши до Варшави з пересадкою у Відні. Польща надала спринтерці та її чоловікові, який втік до Польщі через Україну, гуманітарну візу.

Міжнародний олімпійський комітет 3 серпня заявив про початок розслідування дій Національного олімпійського комітету Білорусі у зв’язку з ситуацією щодо Тимановської.

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