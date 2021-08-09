Тимановська виставила на аукціон свою медаль Європейських ігор

Білоруська спортсменка Христина Тимановська виставила на аукціон eBay свою срібну медаль Європейських ігор 2019 року, які проходили у Мінську.

Вартість лота наразі склада 5 тисяч доларів.

Усі кошти від продажу нагороди мають перерахувати у Білоруський фонд спортивної солідарності, який надає підтримку спортсменам з Білорусі, які перебувають в опозиції до режиму Лукашенка.

2 серпня Христина Тимановська в аеропорту Токіо попросила про захист, відмовившись вилітати до Мінська після критики на адресу білоруських спортивних функціонерів. Через два дні 24-річна спортсменка сіла на літак до Європи, долетівши до Варшави з пересадкою у Відні. Польща надала спринтерці та її чоловікові, який втік до Польщі через Україну, гуманітарну візу.

Міжнародний олімпійський комітет 3 серпня заявив про початок розслідування дій Національного олімпійського комітету Білорусі у зв’язку з ситуацією щодо Тимановської.