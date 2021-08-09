Лукашенко відкинув звинувачення в причетності до смерті Шишова

Олександр Лукашенко на пресконференції з приводу річниці білоруських президентських виборів відкинув звинувачення в причетності до смерті в Києві активіста Віталія Шишова. На початку серпня очільника «Білоруського дому в Україні» знайшли повішеним в одному з парків на околиці української столиці.

«Ви взяли цю людину до себе, ви несете за неї відповідальність. До чого тут Лукашенко?.. Він був на вашій території ... Ви, будь ласка, займайтеся і дайте нам відповідь, хто повісив, як повісив громадянина Білорусі», – заявив Лукашенко, звертаючись до українських спецслужб.

Голова громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталій Шишов зник у Києві 2 серпня. Він вийшов на ранкову пробіжку і не повернувся.

3 серпня його знайшли повішеним у лісопарку на околиці Києва. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство і розглядатиме всі версії, в тому числі вбивство, замасковане під самогубство.