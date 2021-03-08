Nexta опублікував документальний фільм про статки Лукашенка

Білоруське опозиційне ЗМІ Nexta опублікувало документальний фільм-розслідування «Золоте дно» про статки Олександра Лукашенка.

Популярний телеграм-канал Nexta близько тижня не оновлювався. Однак 8 березня на каналі з’явився допис про те, що Nexta весь цей час готував прем’єру фільму про багатства Лукашенка.

Головна думка розслідування Nexta – в тому, що Лукашенко фактично приватизував численні державні резиденції Білорусі, включаючи розкішний Палац незалежності, а також використовує в особистих цілях авто- і авіатранспорт, призначений для президента країни.

Крім того, Лукашенко приймає дорогі подарунки і забезпечує ексклюзивні умови ведення бізнесу для низки іноземних підприємців – як стверджують творці фільму, з корупційними цілями. Зокрема, у фільмі був згаданий російський підприємець Михайло Гуцерієв.

Сам Лукашенко заявляє, що у нього немає ніяких багатств, а майже все, чим він користується, належить державі. «У мене є «палац». По-моєму, 7 на 8 – будиночок, де я виріс з матір’ю. Ось це мій «палац», – заявляв Лукашенко минулого тижня.