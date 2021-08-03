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Британський прем’єр Боріс Джонсон зустрівся зі Світланою Тихановською

У ході зустрічі Джонсон заявив, що Британія підтримує громадянське суспільство Білорусі та прагнення її народу до демократії

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон 3 серпня прийняв у своїй резиденції на Даунінг-стріт у Лондоні білоруську опозиційну лідерку Світлану Тихановську.

У ході зустрічі він заявив, що Британія підтримує громадянське суспільство Білорусі та прагнення її народу до демократії.

«Ми однозначно на вашому боці і підтримуємо те, що ви робите», – сказав Джонсон, звертаючись до Тихановської. Він зазначив, що його уряд одним із перших запровадив санкції проти режиму Олександра Лукашенка після вимушеної посадки літака Ryanair у Мінську й арешту опозиційного блогера Романа Протасевича і його дівчини.

Тихановська у відповідь зазначила, що «одна з наймогутніших країн світу підтримує Білорусь». Заплановані також її зустрічі з головою МЗС Британії і з парламентарями.

Раніше Тихановська – суперниця Олександра Лукашенка на президентських виборах, що відбулися рік тому, неформально визнана багатьма країнами як лідер білоруського громадянського суспільства – відвідала з візитом США, де, крім іншого, мала зустріч у Білому домі з президентом Джо Байденом.

Країни Заходу не визнали перемогу Лукашенка на виборах у зв’язку з фальсифікаціями, а також запровадили проти Білорусі кілька пакетів санкцій. Вони закликають провести в країні нові вибори з дотриманням демократичних стандартів.

Тихановська про зустріч з Байденом: «Демократичний світ з нами, але основне завдання – за білорусами» (відео)
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Тихановська про зустріч з Байденом: «Демократичний світ з нами, але основне завдання – за білорусами» (відео)

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