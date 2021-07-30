У Латвії порушили справу про примусову посадку літака Ryanair

Латвійська поліція порушила кримінальну справу за фактом посадки 23 травня літака Ryanair, на борту якого перебували двоє громадян Латвії, повідомляє LETA з посиланням на речницю поліції Сіману Гравіте. На цьому ж борту летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його дівчина, росіянка Софія Сапега, яких згодом затримали.

Справу порушили за статтею про злочини проти волі, честі та гідності: у цьому розділі містяться положення про відповідальність за викрадення, незаконне позбавлення волі і захоплення заручників.

Літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, здійснив екстрену посадку в Мінську через хибне повідомлення про мінування. За деякими даними, влада Білорусі змусила літак сісти в Мінську, погрожуючи йому винищувачем, а операція була санкціонована особисто Лукашенком.

Один із громадян Латвії Ренатс Рутіньш тоді розповідав телеканалу «Настоящее время» про те, що сталося в літаку після посадки. За його словами, Романа Протасевича відвели від пасажирів, він був дуже спокійним. Комусь із пасажирів він сказав, що все через нього. Я думаю, він це відразу зрозумів і змирився, тому виглядав і поводився дуже спокійно.

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) проводить розслідування обставин інциденту. «Ці неприйнятні дії стали атакою на європейську авіаційну безпеку і поставили під загрозу життя пасажирів і членів екіпажу, коли вони подорожували між двома столицями ЄС», – наголошував міністр транспорту Ірландії Імон Раян.