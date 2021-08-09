Звинувачення Лукашенка про підготовку бойовиків на території України безпідставні – речник Зеленського

Речник президента України Володимира Зеленського заявляє, що голова української держави називає безпідставними чергові твердження Олександра Лукашенка в Білорусі, нібито на території України готують бойовиків, яких потім направляють у Білорусь.

«Президент наголошує на тому, що Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх, як заявив Олександр Лукашенко», – наголосив Сергій Никифоров.

На його думку, необґрунтовані заяви Лукашенка мають на меті відвернути увагу від драматичних подій, які розпочалися в Білорусі торік і тривають донині. «Кризу, що почалася після президентських виборів, можна розв'язати лише демократичним шляхом. Але Олександрові Лукашенку забракло сміливості ним піти», – сказав речник Банкової.

За його словами, Зеленський наголошує, що Україна залишається вірним другом білоруського народу, але не втручається в політичні процеси інших держав. «Сподіваємося, що не буде недружніх кроків стосовно України з боку Олександра Лукашенка. Якщо ж будуть – це отримає негайну й потужну відповідь і нашої держави, і міжнародної спільноти», – додав Никифоров.

Лукашенко і представники його фактичної влади в Мінську вже не раз твердили, ніби в Україні готують бойовиків, озброюють їх і переправляють до Білорусі, – хоча чітких доказів жодного разу не наводили. Востаннє наразі Лукашенко виступив із такими твердженнями раніше 9 серпня на великій пресконференції в Мінську.

Говорячи про Зеленського, Лукашенко заявив про це так: «Ну добре, побіг за Заходом, плюнув на все, але навіщо ти бойовиків готуєш на території України і зброю закидаєш до нас сюди? Адже зброя йде в основному з України. Зараз ми, звичайно, закрили намертво цей кордон. Навіщо ви це творите, адже народи – це ж сусіди, це ж рідні люди?»

Він також згадав, що в підконтрольних його владі білоруських засобах інформації неодноразово заявляли, що з України в Білорусь перекидають вибухівку і боєприпаси. «Наш голова Комітету державної безпеки дуже чітко сказав: ми бачимо, хто з силовиків і офіційних органів влади в Україні це організовує», – додав Лукашенко, але так і не уточнив, хто б в Україні це міг бути.

В Україні вже теж не раз відкидали такі твердження офіційного Мінська як безпідставні й необґрунтовані.

Раніше повідомляли про кілька випадків, коли в окремих громадян Білорусі, які поверталися додому з України, виявляли такі предмети, як саморобну гранату чи стартовий пістолет.

Відносини Лукашенка й його фактичної влади зі значною частиною світу, зокрема й із Україною, значно погіршилися після президентських виборів у Білорусі 9 серпня 2020 року, результати яких широко вважають сфальсифікованими, і подальших масових протестів проти проголошення Лукашенка переможцем цих виборів на шостий термін поспіль, чого не визнали в більшій частині світу, зокрема в Україні, й жорстокого придушення цих протестів.