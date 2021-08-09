Лукашенко наказав до кінця року дати громадянство українцям, які живуть у Білорусі

Олександр Лукашенко наказав до кінця року надати громадянство всім українцям, які переїхали до білорусі. Про це він говорив під час пресконференції з приводу річниці білоруських президентських виборів.

«До кінця року всі повинні отримати громадянство», – заявив Лукашенко.

Він вказав на необхідність розробити відповідний бюрократичний механізм.

«Виробіть схему, щоб ці люди могли написати заяву нам», – сказав Лукашенко.

При цьому, за його словами, відносини між Україною та Білоруссю зараз перебувають «у найнижчій точці».