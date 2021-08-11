Мінськ закликає Вашингтон скоротити штат посольства та відкликає згоду на призначення посла

Режим Олександра Лукашенка у відповідь на санкції Вашингтону вимагає скоротити штат посольства США у Мінську до п’яти осіб.

Офіційний представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз в інтерв’ю, розміщеному на сайті міністерства 11 серпня, заявив, що Мінськ також відкликав свою згоду на призначення Джулі Фішер послом США в Білорусі.

«З огляду на те, що Білорусь втратила довіру до нинішньої адміністрації США, ми припиняємо співпрацю за всіма новими проектами, грантами та програмами, що координуються урядом США, поки така довіра не повернеться», – заявив Глаз, зазначивши, що Мінськ залишає за собою право вдатися до додаткових заходів у майбутньому.

Фішер, перший посол США у Білорусі з 2008 року, була затверджена Сенатом у грудні 2020 року, але не змогла зайняти свою посаду у Мінську, оскільки білоруський уряд відмовив їй у візі.

Інтерв’ю Глаза з’явилося після того, як США, Велика Британія та Канада оголосили про нові торгові та фінансові санкціях щодо Білорусі 9 серпня, в першу річницю президентських виборів в країні, які продовжили багаторічне правління Лукашенка і викликали безпрецедентну хвилю протестів на тлі стверджень, що результати голосування були сфальсифіковані.

Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, відреагував на протести жорсткими репресіями. Понад 32 тисячі людей були затримані, тисячі були побиті поліцією на вулицях і в місцях позбавлення волі, причому в багатьох випадках ймовірно застосовувалися тортур. Лідери опозиції були ув’язнені або змушені залишити країну.

У відповідь Сполучені Штати, Європейський Союз, Канада, Велика Британія та інші у кілька етапів запроваджували санкції щодо Лукашенка, його найближчого оточення і білоруських фірм, внаслідок чого той опинився у міжнародній ізоляції і як ніколи залежить від підтримки Кремля.