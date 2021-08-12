Україна направила Литві перший гуманітарний вантаж для посилення кордону – ДСНС

Україна направила до Литви перший вантаж із 38 тоннами гуманітарної допомоги для посилення кордону. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Це перший етап допомоги з трьох, яку Україна направляє відповідно до Указу Президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету Міністрів. Допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів», – йдеться в повідомленні.

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Співробітники ДСНС, які супроводжують вантаж, мають передати його працівникам Служби охорони державного кордону Литви.

Судячи з фотографій, гуманітарна допомога полягає головно в колючому дроті для облаштування кордону.

Наприкінці липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що литовська сторона звернулася до України з проханням про надання відповідного колючого дроту для зміцнення кордону через потік мігрантів із Білорусі. Згодом уряд ухвалив відповідний указ.