До міграційної кризи в Литві причетна білоруська влада – розслідування

До міграційної кризи в Литві причетна білоруська влада, мовиться в розслідуванні центру «Досьє» російського супротивника Кремля Михайла Ходорковського і німецького видання Der Spiegel.

Розслідувачі стверджують, що перевезення в основному громадян Іраку до білорусько-литовського кордоні здійснювала білоруська турфірма «Центркурорт». Вона входить в структуру управління справами адміністрації Олександра Лукашенка.

Автори розслідування припускають, що Мінськ вирішив використовувати мігрантів для шантажу європейських країн у відповідь на санкції Європейського союзу щодо білоруської влади. Якщо навесні 2021 року кількість біженців, що потрапляють у Євросоюз із білоруської сторони, обчислювалася десятками, то до літа потік зріс до 100 осіб на день, мовиться в публікації.

Журналісти також звертають увагу, що з травня стало різко зростати число регулярних авіарейсів із Багдада до Мінська. Перевезеннями займалися авіакомпанії Iraqi Airways і Fly Baghdad.

Із опублікованих фотокопій документів випливає, що «Центркурорт» уклав договір із білоруською туристичною компанією «Оскатур», якою керує Салах Мухеймен Аль-Асаді. Згідно з угодою, компанії повинні займатися розвитком міжнародного туризму між Білоруссю і арабськими країнами.

Розслідувачі відзначають, що незабаром «Оскатур» став звітувати перед «Центркурортом» про контакти з авіакомпанією Fly Baghdad. Через кілька тижнів після цього цей авіаперевізник почав літати в Мінськ.

Крім того, стверджується, що «Оскатур» просила «Центркурорт» допомогти з отриманням віз для кількох десятків громадян Іраку, хота візовими питаннями займається МЗС, а не управління справами Лукашенка.

Der Spiegel із посиланням на колишнього співробітника «Центркурорту» пише, що компанія допомогла з візами сотням громадян Іраку. Сама компанія в розмові з німецьким виданням заявила, що з запрошеннями для громадян Іраку й інших країн Близького Сходу і Африки не працює.

Вільнюс звинувачує в провокуванні міграційної кризи режим Лукашенка. Там кажуть, що Мінськ веде таким чином гібридну війну проти Литви, яка дала притулок колишній кандидатці на посаду білоруського президента Світлані Тихановській.

Мінськ звинувачення в організації нелегальної міграції відкидає. За словами Лукашенка, білоруська сторона готова приймати туристів зі східних країн із економічних міркувань.