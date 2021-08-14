Перший гуманітарний вантаж від України для посилення кордону дістався Литви

Гуманітарний вантаж, направлений Україною для посилення кордону Литви, дістався місця призначення, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«На литовському кордоні вантажівки та співробітників ДСНС, які їх супроводжували, зустрів посол України у Литві Володимир Яценківський. 14 серпня вантаж розмитнили та вивантажили», – йдеться в повідомленні.

Як нагадує ДСНС, гуманітарний вантаж, який налічує понад 38 тонн – перший із трьох, які Україна планує надати Литві.

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Вантаж був відправлений з України 12 серпня. Судячи з фотографій, гуманітарна допомога полягає головно в колючому дроті для облаштування кордону.

Наприкінці липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що литовська сторона звернулася до України з проханням про надання відповідного колючого дроту для зміцнення кордону через потік мігрантів із Білорусі. Згодом уряд ухвалив відповідний указ.