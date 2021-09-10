На навчаннях «Захід-2021» Росія продемонструє військову міць та контроль над Білоруссю?

У Росії та Білорусі відбуваються військові навчання, які можуть стати чи не найбільшими в Європі за десятки років. Але військовою інтеграцією все не обмежується. Олександр Лукашенко також рухається в напрямку політичної інтеграції з Росією. Це викликає побоювання того, що він продасть державний суверенітет більшому сусіду.

Церемонія відкриття «Захід-2021» відбулася 9 вересня. Навчання триватимуть до 16 вересня. У навчаннях візьмуть участь 200 тисяч військовослужбовців. Ці навчання викликали занепокоєння в НАТО. Північноатлантичний альянс стверджує, що Кремль відмовився прийняти спостерігачів, хоч це передбачено міжнародним договором.

Сусіди Білорусі також насторожені, зокрема побоюються того, що Росія скористається навчанням для ведення радіоелектронної боротьби (РЕБ) проти них. Крім того, Литва, Польща та Латвія оголосили надзвичайний стан через наплив мігрантів. Влада у цих державах вважає, що Олександр Лукашенко незаконно переправляє мігрантів у Європейський союз і таким чином карає ЄС за введення санкцій проти нього, його оточення та пов’язаних з ним підприємств.

З серпня 2020 року в Білорусі триває криза, що розпочалася після чергового оголошення Лукашенка переможцем президентських виборів. Захід вважає цей результат сфальсифікованим. Десятки тисяч білорусів вийшли на вулиці, а Лукашенко вирішив потопити протести в крові. Тисячі людей були затримані, неурядові організації та незалежні ЗМІ заборонені, а лідери опозиції ув’язнені. Решта з них – в екзилі, включно зі Світланою Тихановською.

Можливо, йтиметься про інтеграцію російських та білоруських військових та спецслужб для придушення типової пострадянської революції в Білорусі

«З огляду на протести та репресії, сьогоднішня стратегічна ситуація суттєво відмінна від тієї, що панувала під час попередніх навчань – «Захід-2017», – зазначає військовий аналітик Роберт Лі.

«Відомо, що Росія хотіла розширити свою військову присутність у Білорусі. З цих навчань стане зрозуміло, скільки Білорусь дозволить Росії. Можливо, йтиметься про інтеграцію російських та білоруських військових та спецслужб для придушення типової пострадянської революції в Білорусі», – пише Лі у листі до Радіо Свобода.

Формально, Росія та Білорусь становлять частини «Союзної держави». Роками тривали перемови щодо подальшої інтеграції двох країн. 9 вересня, напередодні «Заходу-2021», відбулася зустріч Олександра Лукашенка і Володимира Путіна в Москві, на якій були погоджені 28 «дорожніх мап» інтеграції.

Що таке «Захід-2021»?

Білоруська частина навчань відбудеться на п'яти полігонах: «Брестському», «Домановському», «Обуз-Лесновському», «Ружанському» та «Чепелєво» під Барановичами. Також для навчань використовуватимуть Гродненський район. Навчання «Захід» проходять кожні чотири роки. Чимало з цих локацій розташовані на заході Білорусі, біля кордону з Польщею та Литвою. Російську частину навчань проведуть у 9 навчальних центрах. Залучать також російський Північний флот.

Як і в 2017 році, у сценарії навчань – вигадані вороги. Цього разу це Няріс, Помор’є та Полярна Республіка. До них приєднаються так звані терористичні організації.

«Це цікава нова тенденція. Няріс, схоже, позначає Литву, Помор’є – Польщу, а Полярна Республіка – це Норвегія чи якась інша скандинавська держава. У такий спосіб наголошують на тій значній ролі, яку на цьогорічних навчаннях відіграє Об'єднане стратегічне командування Північного флоту Росії», – пише Майкл Кофман, старший науковий співробітник вашингтонського Центру «Нова американська безпека».

Хоч вороги вигадані, цілком реальним є те занепокоєння, яке виникає у сусідів Білорусі. 11 серпня прокремлівська газета «Известия» повідомила, що під час цих навчань активно застосують радіоелектронна боротьбу (РЕБ). Нібито, не багато російських навчань зможуть змагатися з «Захід-2021» у масштабності РЕБ. У навчаннях візьмуть участь з’єднання РЕБ 1-ї танкової армії Росії та 20-ї загальновійськової гвардійської армії.

З огляду на нинішні відносини між НАТО і Росією, Росію не надто хвилюватиме гнів сусідів через РЕБ

«Сусіди Росії у Скандинавії та Балтиці раніше скаржилися на те, що Росія перешкоджає передачі GPS та інших сигналів, зокрема це робила під час попередніх навчань у 2017 році. Я очікую, що цьогоріч така проблема теж виникатиме у білоруському та російському прикордонні. З огляду на нинішні відносини між НАТО і Росією, мені здається, що Росію не надто хвилюватиме гнів сусідів через РЕБ», – пише Лі.

Литва, Латвія та Польща вже борються з напливом мігрантів. Ці три країни та загалом ЄС звинувачують Лукашенка у тому, що влада Білорусі спеціально скеровує мігрантів до їхніх кордонів. Минулого тижня міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заперечив це. Натомість він заявив, що у ситуації на кордоні винні «західні політики».

«Через кілька днів розпочнеться «Захід-2021», найбільші військові навчання за останні 40 років, тож деескалації на кордоні годі очікувати», – заявив 6 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Джерелом до схвилювання у регіоні є кількість військ, що братимуть участь у навчаннях. Згідно з заявами російських військових, йдеться про 200 тисяч військовослужбовців. Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) та Шанхайська організація співробітництва (ШОС) відправлять 2000 військовослужбовців. Серед учасників навчань Вірменія, Казахстан, Таджикистан, Індія, Киргизстан, Монголія, Сербія та Шрі-Ланка. А Китай, В'єтнам, Бірма, Пакистан та Узбекистан направлять своїх спостерігачів.

Якщо це дійсно так, то військові навчання «Захід-2021» виявляться найбільшими в Європі за останні десятиліття. Для порівняння – на найбільших за навчаннях НАТО Trident Juncture 18 у 2018 році було лише 40 000 військових.

Після завершення Холодної війни, Росія ніколи не запрошувала спостерігачів на навчання, хоч це обов’язкова умова, визначена у Віденському документі ОБСЄ

НАТО заявило, що альянс не запросили спостерігати за навчаннями, хоч це передбачено Віденським документом – договором, що регулює військові навчання в Європі.

«Наразі НАТО не отримав запрошення для направлення спостерігачів на Захід-2021», – заявила речниця НАТО Оана Лунгеску в коментарі для Радіо Свобода.

«Після завершення Холодної війни, Росія ніколи не запрошувала спостерігачів на навчання, хоч це обов’язкова умова, визначена у Віденському документі ОБСЄ. Спостереження є обов’язковим для усіх навчань, в яких беруть участь більше ніж 13 тисяч військовослужбовців. Ми закликаємо Росію та Білорусь діяти передбачувано, прозоро та відповідно до їхніх міжнародних зобов’язань. Коли на наших кордонах підвищується військова активність, передбачувана та прозора поведінка зменшує ризики та запобігає будь-яким інцидентам», – написала Лунгеску в листі до Радіо Свобода від 2 вересня.

Журнал NATO Review підрахував, що у навчаннях «Захід-2017» взяли участь від 60 до 70 тисяч військовослужбовців, хоч офіційно Росія оголосила про участь лише 12 тисяч 700 військових.

Білорусь та Росія посилюють військові зв’язки

Вашингтонський Інститут вивчення війни стверджує, що Росія та Білорусь розпочали розгортання сил та військової техніки для навчань наприкінці липня, тобто, майже за два місяці до початку заходу «Захід-2021». Це набагато раніше, ніж було у 2017 році, напередодні попередніх навчань «Захід».

8 вересня білоруське міністерство оборони повідомило, що Росія направила винищувачі Су-30 на захід Білорусі. Там розташований об’єднаний навчальний центр, завданням якого є спільні повітряні місії та патруль кордонів двох країн.

5 березня міністр оборони Білорусі Віктор Хренін та міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосили про плани створити три постійні спільні військово-навчальні центри у Нижньогородській і Калінінградській областях Росії та на заході Білорусі у Гродненській області. Ця область межує з країнами-членами НАТО Польщею та Литвою. До того міністерства оборони двох країн вперше підписали п'ятирічну угоду про стратегічне партнерство.

Заснування спільного військово-навчального центру в Гродно однозначно вказує на те, що Росія прагне «розширити свою військову присутність у Білорусі», зазначив білоруський військовий аналітик Єгор Лебедок у розмові з Білоруською службою Радіо Свобода від 31 серпня.

Цей центр матиме сенс лише за умови надання Росією сучасних систем повітряного захисту С-400 та ракет земля-повітря «Панцирь-С1», вважає аналітик.

1 вересня Лукашенко заявив, що Росія незабаром відправить Білорусі значну партію військово обладнання. Передбачено поставку літаків, гелікоптерів та систем протиповітряної оборони.

У Білорусі Росія орендує два військові об’єкти: радіолокаційну станцію в Ганцевичах, яку використовують Російські аерокосмічні сили, та вузол зв’язку в Вілейці, який використовує російський флот.

Хоч раніше Лукашенко без великого ентузіазму ставився до ідеї надати Росії авіабазу на території Білорусі, нині він ізольований у світі, тож зміцнює зв’язки з більшим завзяттям.

29 липня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська зустрілася з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Наступного дня Лукашенко заявив, що він готовий прийняти російські війська в Білорусі, якщо це буде необхідно для безпеки обох країн.

Росія може використати Захід-2021 для розширення своєї військової присутності в Білорусі. Для цього необхідно таємно залишити військову техніку після офіційного закінчення навчань 16 вересня, заявив Валерій Акіменко, аналітик Центру досліджень конфліктів у Великої Британії.

Вони [росіяни] точно скористаються тим становищем, у яке себе поставив Лукашенко

«Позиція Лукашенка хитка. Через це він може зробити цю поступку для отримання російської підтримки. Така замаскована присутність може стати першим кроком до постійної російської присутності в Білорусі. Це не лише розгніває НАТО, а і дозволить Росії посилити власний контроль над Білоруссю», – пояснив Акіменко.

«Можливо, що деякі російські з’єднання залишаться в Білорусі. Ймовірність дійсно вища ніж чотири роки тому», – вважає Конрад Музика, незалежний військовий аналітик, який вивчає Росію та Білорусь і очолює Rochan Consulting.

«Вони [росіяни] точно скористаються тим становищем, у яке себе поставив Лукашенко», – додає Музика.