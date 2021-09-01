Лукашенко заявив, що Білорусь отримає від Росії велику партію військової техніки

Олександр Лукашенко анонсував отримання Білоруссю великої партії військової техніки з Росії. Виступаючи 1 вересня в Бобруйську, Лукашенко заявив, що найближчим часом будуть доставлені десятки літаків і систем протиповітряної оборони, в тому числі, «ймовірно», – ракетні системи С-400.

Інших подробиць поставок з Росії Лукашенко не назвав.

Він також підтвердив попередні повідомлення про те, що планує провести 9 вересня у Москві переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо подальшої інтеграції між двома країнами.

1 вересня Лукашенко заявив, що глибша інтеграція з Росією не позбавить Білорусь суверенітету.

«Ми будуємо наші зв’язки як дві суверенні держави», – сказав він.

Цього місяця російські та білоруські збройні сили мають намір провести великі спільні військові навчання.