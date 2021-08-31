«Повернення до російської військової присутності». Навіщо Білорусі спільний із Росією навчально-бойовий центр

Наступного тижня у Москві запланована зустріч Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. За словами посла Білорусі в Росії Володимира Семашка, якого цитує ТАСС, «9 вересня в Москві президенти зустрічаються, Союзний уряд – засідання буде, де будуть підписані ці всі «дорожні карти» і загальна карта поглиблення інтеграції». «Слава Богу, ми на фініші через три роки, коли з 28 карт залишилася тільки одна. Останню, я гадаю, ми дотиснемо 7 вересня», – сказав Семашко на зустрічі з губернатором Воронезької області Росії.

Тим часом військові фахівці зі сходу вже почали прибувати до Білорусі. Найближчими днями до Барановичів прибудуть російські винищувачі, повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

Про створення в Білорусі спільного з Росією навчально-бойового центру підготовки для Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони стало відомо на початку березня 2021 року. Про це Міністерство оборони Білорусі повідомило у своєму офіційному телеграм-каналі.

Там наприкінці серпня з’явилася інформація про прибуття перших російських фахівців для майбутнього центру підготовки військових. Російські винищувачі однієї з найновіших модифікацій мають з’явитися в Білорусі вже незабаром.

Спільних військових навчальних центрів буде три

Угоду підписав голова Міністерства оборони Білорусі Віктор Хренін разом із російським колегою Сергієм Шойгу на початку березня 2021 року, про це журналістам повідомили 5 березня. Це було частиною п’ятирічної угоди про довгострокове співробітництво.

Згідно з документом, один із нових білорусько-російських навчально-бойових центрів буде створений у Білорусі, у Гродненській області, ще два в Росії – у Нижньогородській та Калінінградській областях. Того ж дня, 5 березня, Лукашенко заявив, що підтримує ідею розміщення російських винищувачів на території Білорусі.

«Дайте нам ці літаки, – сказав ​Лукашенко на початку березня. Але на цих літаках, як і тоді, необхідно, щоб росіяни та білоруси літали разом. Баз (військових – ред.) достатньо і без цього, навіщо витрачати гроші. Краще купити і побудувати нові літаки для цього».

На території Білорусі навчально-бойовий центр створять у Гродні

Про появу російських військовослужбовців у Гродні 28 серпня повідомив Телеграм-канал Міноборони Білорусі.

«Для формування навчально-бойового центру спільної підготовки ВПС і військ ППО Білорусі і Росії прибули підрозділи зенітно-ракетних військ Російської Федерації, – йдеться у повідомленні. – 3 вересня очікується прибуття авіаційної складової (літаків Су-30СМ ВПС Росії) на аеродром Барановичів».

Більш детальної інформації про кількість російських військовослужбовців, а також про види озброєння, які вони привезли з собою, Міноборони Білорусі поки що не оприлюднює. Також невідомо, скільки російських винищувачів СУ-30 переженуть до Білорусі і на яких умовах вони там будуть.

На даний момент СУ-30 є найсучаснішим винищувачем, яким володіє Міністерство оборони Білорусі. На її території поки що є 4 такі літаки, які новими були куплені в Росії. Планується, що Білорусь матиме 12 таких літаків.

«Повернення до російської військової присутності в Білорусі»

«В умовах, коли виникла ідея спільних навчально-бойових центрів, я б сказав, що це швидше політика розширення російської військової присутності в Білорусі, – сказав військовий експерт Єгор Лебедок. – Об’єктивна потреба в такому центрі виникає лише в тому випадку, якщо Білорусь гарантовано закупить С-400 або «Панцир-С» (сучасні російські системи протиповітряної оборони, які не перебувають на озброєнні Білорусі – ред.). У такому випадку наші курсанти та військово-технічні фахівці можуть проходити навчання безпосередньо на бойовій техніці і в роботі з російськими фахівцями. Але їх могли б навчати і в російських спеціальних центрах».

За словами експерта, немає необхідності навчати білоруських льотчиків на російських винищувачах СУ-30СМ, які незабаром прибудуть до Барановичів. Майже такі ж літаки є і в Білорусі.

«Наші льотчики вже літають на них, – наголошує Єгор Лебедок. – Питання може полягати лише у передачі досвіду їхнього застосування, наприклад у Сирії. Але це можна зробити і на території Росії, багато часу для цього не треба. Це просто повернення до російської військової присутності в Білорусі, як у 2014 році, коли російські льотчики були на наших аеродромах, нібито для захисту повітряного простору Союзної держави під час чемпіонату світу з хокею».

«Незрозуміло, хто даватиме накази в цьому центрі – росіяни чи білоруси»

За словами експерта, у навчальному плані для росіян спільна робота з білорусами майже не має сенсу. Фахівці Міністерства оборони Білорусі навряд чи зможуть чомусь навчити східних сусідів. У Росії є достатньо своїх навчальних центрів для підготовки військових фахівців зенітно-ракетних військ та пілотів. Також невідомо, хто фінансуватиме створення центрів бойової підготовки. За словами експерта, швидше за все, це будуть російські кошти.

«Я гадаю, що забезпечення російських військових і техніки відбуватиметься за рахунок російської сторони, – каже Єгор Лебедок. – Білоруська сторона, як правило, у таких випадках надає можливість розмістити військових та їхні сім’ї, [бере на себе] комунальні послуги, енергозабезпечення тощо. Я не думаю, що росіяни братимуть гроші за підготовку наших військовослужбовців».

Важливим також залишається питання, що може означати слово «бойовий» у назві навчального центру, який збираються створити у Гродні. Єгор Лебедок зазначає, що системи протиповітряної оборони у сукупності з навчальними можуть або будуть виконувати бойові функції.

«Чи будуть російські підрозділи, які прибули до Білорусі, перебувати в режимі бойового чергування в рамках Єдиної регіональної системи протиповітряної оборони Білорусі та Росії, поки що незрозуміло, – зазначає експерт. – Але, можливо, що так. Оскільки у відкритому доступі відсутні бодай якісь домовленості щодо цього центру, незрозуміло, хто у разі бойового чергування цих комплексів буде віддавати наказ про знищення порушника повітряного простору Білорусі – російська сторона чи білоруська».

Які ще російські військові об’єкти вже існують у Білорусі

Наразі в Білорусі є два російські військові об’єкти. Це радіотехнічний вузол під Ганцевичами та 43-й вузол зв’язку поблизу Вілейки.

Ганцевицький об’єкт був виведений на бойове чергування у 2003 році, він займається виявленням балістичних ракет та космічних об’єктів. Вілейський вузол зв’язку допомагає Міністерству оборони Росії забезпечувати зв’язок із кораблями та підводними човнами ВМФ, він функціонує зі середини 60-х років.

Угоди про експлуатацію обох російських військових об’єктів на території Білорусі були підписані незабаром після приходу Лукашенка до влади у 1995 році терміном на 25 років.

Про продовження угод та їхні умови офіційно не повідомляють.

Загальна кількість російських військ, які постійно перебувають на двох об’єктах, сягає близько 850 осіб.

У всіх офіційних документах радіотехнологічний вузол поблизу Ганцевичів та 43-й вузол зв’язку поблизу Вілейки названі не військовими базами, а саме об’єктами.