Білорусь: силовики прийшли з обшуками до співробітників агентства БелаПАН. Сайт видання недоступний

У Білорусі 18 серпня силовики проводять обшуки у співробітників незалежного інформаційного агентства БелаПАН. Також в Білорусі і за кордоном недоступні сайти видання belapan.by і belapan.com.

Обшуки відбуваються у щонайменше п’яти співробітників агентства, а також у редакції БелаПАН, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Заступник головного редактора БелаПАН Олександр Зайцев розповів виданню Naviny.by, що обшук у нього тривав близько години у рамках «справи про організацію дій, що грубо порушують громадський порядок».

Справою займається Слідчий комітет Білорусі.

У січні співробітники Слідчого комітету Білорусі вже приходили з обшуком в офіс БелаПАН у рамках розслідування справи, відкритої за статтею «Організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь в них» щодо журналіста Андрія Александрова. Журналісти вказали, що в постанові на обшук також була вказана стаття «Масові заворушення».

У червні Александрову висунули нове звинувачення – у державній зраді.

Минулого місяця кілька журналістів БелаПАН втекли з країни після чергової хвилі обшуків поліцією помешкань незалежних журналістів.

66-річний Олександр Лукашенко, який перебуває при владі в Білорусі з 1994 року, за останні місяці посилив контроль над країною внаслідок насильницького придушення інакомислення, що викликало різкий осуд багатьох західних країн.

Правозахисні організації стверджують, що є чимало доказів того, що влада застосовує тортури до затриманих.

Захід не визнав результати виборів, які відбулися в Білорусі в серпні 2020 року, і не вважає Лукашенка легітимним лідером країни. Багато країн запровадили санкції проти його режиму у відповідь на придушення інакомислення в країні.