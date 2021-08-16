Білорусь: політв’язень Латипов отримав 8,5 років колонії

Суд у білоруському Мінську засудив до восьми з половиною років колонії посиленого режиму 41-річного Степана Латипова, визнаного правозахисниками політичним в’язнем. Як повідомляє правозахисний центр «Весна», саме такий термін просила прокуратура. Він також заплатити штраф у розмірі 300 «базових величин» (близько 3463 доларів).

Латипова затримали 15 вересня минулого року у дворі його будинку, коли він намагався захистити мурал із зображенням діджеїв – вони стали одним із символів протестів в Білорусі. Незабаром на державному ТБ Латипова звинуватили в тому, що він нібито збирався використовувати отруйні речовини проти силовиків, і в ефірі обох каналів показали ємності з якимись речовинами.

Латипову інкримінують три статті Кримінального кодексу Білорусі, будь-яку провину він заперечує. В останньому слові Степан Латипов розповів про свою сім’ю, репресованого в 1937 році прадіда, про своє затримання, про те, як його били силовики і як він готувався до самогубства.

Під час суду 1 червня Латипов скоїв спробу суїциду – встромив собі ручку в горло. Чоловіка незабаром після цього відправили на психіатричне обстеження, яке не виявило жодних проблем.