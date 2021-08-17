У Білорусі відкрили кримінальну справу проти дівчини Шишова, яка виїхала до України

Дівчина покійного голови «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова Божена Жолудзь наразі перебуває під кримінальним розслідуванням у Білорусі, передає білоруська служба Радіо Свобода із посиланням на «Білоруське телеграфне агентство».

«За даними слідства, у серпні 2021 року підозрювана, перебуваючи біля посольства Республіки Білорусь в Україні, закликала до масових заворушень, що супроводжувалися насильством проти особи та збройним опором владі, тобто діями, спрямованими на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі», – цитує «БелТА» слідчий комітет Білорусі.

Інформацію про заклики Божени Жолудь до збройного опору Слідчий комітет взяв із медіа та долучив до кримінальної справи. Дівчину визнали підозрюваною за частиною 3 статті 361 Кримінального кодексу Білорусі. Слідчий комітет зазначає, що «плануються інші слідчі та процесуальні дії».

Голова громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталій Шишов зник у Києві 2 серпня. За попередніми даними, він на ранкову пробіжку і не повернувся. Вранці 3 серпня його знайшли повішеним у одному з київських парків. У Києві він жив зі своєю дівчиною Боженою Жолудь

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Поліція повідомляє, що відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство і розглядатиме всі версії, в тому числі вбивство, замасковане під самогубство.

«Білоруський дім в Україні» – некомерційна громадська організація, яка надає допомогу громадянам Білорусі, які втекли в Україну. За даними білоруської служби Радіо Свобода, ця організація пов’язана з народженим у Білорусі Сергієм Коротких, який отримав українське громадянство.

Сергій Коротких – колишній учасник неонацистських організацій Білорусі та Росії, зокрема, білоруської філії російського праворадикального руху «Русское национальное единство» та організації «Национал-социалистическое общество». Від квітня 2014 року в складі добровольчого полку «Азов» воював на Донбасі, був керівником розвідувальної роти в складі «Азову». Згодом рух «Азов», до якого увійшла і частина колишніх бійців полку «Азов», був названий Державним департаментом США «націоналістичною групою ненависті» (представники «Азову» заперечують таку оцінку дипломатів – ред.)

Нині «Азов» є полком спеціального призначення Національної гвардії України, який продовжує виконувати завдання в зоні ООС. Сергій Коротких зараз не має відношення до керівництва полку «Азов».