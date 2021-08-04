У середовищі білоруської опозиції можуть бути агенти ФСБ – ексзаступник голови СБУ про смерть Шишова

Існує декілька версій смерті голови громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова, якого знайшли повішеним в одному з київських парків 3 серпня. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство і розглядає всі версії, в тому числі вбивство, замасковане під самогубство. Тим часом ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун в ефірі Радіо Свобода, зокрема, зазначив, що «не виключаючи версію самогубства, я б розглядав версію вбивства спецслужбами як головну».

Діяльність «Білоруського дому в Україні» пов’язують з Сергієм Коротких, колишнім учасником неонацистських організацій Білорусі та Росії. Коротких перебував у складні добровольчого полку «Азов» від квітня 2014 року, згодом був керівником розвідувальної роти в складі «Азову». Коротких закидають співпрацю зі спецслужбами Білорусі та Росії, він ці звинувачування відкидає.

Прибуття Коротких в Україну збіглося з роботою Віктора Ягуна на посаді заступника голови Служби безпеки України (2014-2015 рр.). Радіо Свобода звернулося до нього зі запитаннями про можливий зв’язок між Коротких та смертю Шишова. У ефірі програми «Свобода Live» Ягун відповів, що хоч особа Коротких «викликає в усіх здивування», втім, до завершення слідства звинувачувати його у будь-яких злочинах не можна. Ягун зазначає що дивним є те, як Коротких «увійшов у політичних простір України і чому він так себе тут вільно почуває, враховуючи його біографічні дані».

Журналістка Радіо Свобода Ольга Комарова також запитала у Віктора Ягуна, як він оцінює обставини смерті Шишова. На його думку, «є дуже велика ймовірність, що за цим стоять спецслужби». На це вказує «і вік загиблого, і його політична діяльність, і його плани на майбутнє, і його оточення», не схоже, що він збирався вчиняти самогубство.

«Ми знаємо приклади використання саме таких методів для легалізації вбивства політичних супротивників як радянськими спецслужбами, так і спецслужбами РФ, а це одна і та сама школа. Не виключаючи версію самогубства, я б розглядав версію вбивства спецслужбами як головну», – пояснює ексзаступник голови СБУ.

Він переконаний, що цю справу має розслідувати не лише Національна поліцію, а також і Служба безпеки України.

Bellingcat: співробітники ФСБ Росії інтегрувалися в опозиційні білоруські групи в Україні

Голова відділу розслідувань Bellingcat Христо Грозєв заявляє, що він із колегами отримав інформацію про те, що представники ФСБ Росії інтегрувалися в опозиційні білоруські групи в Україні. Радіо Свобода запитало у Віктора Ягуна про те, чи він теж володіє таким даними. Той заперечив. Втім, Ягун зазначив, що могло уможливити таку ситуацію. По-перше, на його думку, останнім часом в Україні не здійснюється контррозвідувальний режим – цей принцип робити Служби безпеки передбачає, що здійснюється контроль в’їзду, виїду та перебування осіб з «недружніх країн, насамперед з Російської Федерації та Республіки Білорусь». Позиція СБУ про це наразі невідома.

«Всі такі громадяни мають бути на обліку, незалежно від того, чи є вони опозиціонерами, чи переслідують їх у країнах походження, чи ні. З усіма мають бути проведені розмови, всі мають розуміти, що за ними ведеться реальний контроль», – розповідає Ягун.

Особливо цей режим є важливим через велику кількість людей, які протягом останнього року прибули в Україну з Білорусі, додає він. На думку Ягуна, серед них є ті, хто співпрацює зі спецслужбами Росії та Білорусі. «Не може такого бути, щоб вони (спецслужби РФ та РБ – ред.) не цікавилися перебуванням цього контингенту на нашій території», – пояснює свою позицію Ягун.

Ягун стверджує, що дипломати з Білорусі використовують імунітет для спостереження за опозиційними акціями білорусів на території України. Він пригадує, що «хтось з представників посольства винаймав «тітушок» для провокації бійок на акціях». На його думку, «це все говорить про те, що за цим стоять не просто дипломатичні кола, а стоять саме спецслужби, які хочуть посіяти розбрат у середовищі білоруської опозиції». Ці обставини підштовхують екзаступника голови СБУ до думки про наявність агентів КДБ РБ та ФСБ РФ у середовищі білоруської опозиції в Україні.

Активізм, безпека та закордон

На запитання журналістки Радіо Свобода про те, чи є Україна безпечним місцем для багатьох білоруських активістів, Віктор Ягун відповів, що ані в Україні, ані будь-де в світі білоруси не можуть почуватися у безпеці, особливо «якщо Білорусь буде використовувати можливості російських спецслужб». Прикладом такої співпраці він називає «спостереження за Романом Протасевичем у Греції», яка є країною-членом ЄС та НАТО. Раніше Віктор Ягун пояснював для Радіо Свобода те, яким чином ФСБ може бути причетна до справи Протасевича.

На думку Ягуна, режим Лукашенка хоче показати опозиції, що він піде на все для знищення чи залякування опозиціонерів. Втім, навіть перебуваючи в Україні, білорусам треба об’єднуватися, забезпечувати особисту охорону і розуміти ризики опозиційної діяльності. Ексзаступника голови СБУ дивує поведінка Шишова: «Адже коли людина знає, що вона цікава спецслужбам ворога, але в той самий час ходить на пробіжку в ліс – це викликає певне здивування. Людина має розуміти, що вона перебуває на війні. Треба забезпечувати свій захист самостійно, якщо держава не може захистити».

Національна поліція чи СБУ?

Наразі справу розслідує Національна поліція України, а СБУ не коментує загибель Шишова. Ягун пояснює, що СБУ має чітко визначену підслідність і не має права втручатися у роботу Національної поліції. Втім, він не відкидає можливість того, що СБУ здійснює оперативні дії у цій справі. Він додає: «Наскільки я розумію, оперативні працівники СБУ глибоко вивчають цю справу. Навіть якщо Національна поліція на щось не вийде, то спецслужба вже працює».

Ексзаступник голови СБУ зауважує, що наразі служба публічно звітувати про власні дії не буде.

Тим часом президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки і Міністерству внутрішніх справ «вивчити всі ризики і забезпечити безумовний захист» для громадян Білорусі, які прибули в Україну впродовж останнього року і яким може загрожувати небезпека у зв’язку з їхньою політичною або громадською діяльністю.

Повідомляється, що наразі визначений перелік громадян Білорусі, щодо яких уже почали здійснювати заходи з оцінки ризиків, додаткового супроводу їхнього перебування на території України й охорони.