«Комітет захисту журналістів» вимагає звільнення білоруського репортера, ув’язненого за «образу» Лукашенка

Базований у Нью-Йорку «Комітет захисту журналістів» (CPJ) закликав Білорусь негайно звільнити журналіста Сергія Гордієвича, який був засуджений до 18 місяців ув’язнення через визнання винним у образі авторитарного лідера Олександра Лукашенка та двох співробітників міліції.

«Ув’язнення журналіста Сергія Гордієвича вкотре демонструє зловживання законом з боку білоруської влади, що має на меті змусити замовкнути незалежних журналістів, які висвітлюють порушення, вчинені правоохоронними органами», – заявив програмний директор CPJ Карлос Мартінес де ла Серна 12 серпня.

Кореспондент незалежного регіонального сайту «Перший край» Гордієвич був засуджений 2 серпня. Серед звинувачень було те, що Гордієвич розмістив пост у соцмережі, де назвав Лукашенка «щуром». Журналіст відкинув звинувачення, заявивши, що оскаржуватиме вирок. У грудні Гордієвич був затриманий і поміщений під домашній арешт, а потім звільнений із зобов’язанням не залишати свою постійну адресу до суду.

Білоруська влада веде кампанію проти незалежних засобів інформації та журналістів, а також десятків неурядових організацій. Із країни примусово вигнані або ув’язнені лідери опозиції, десятки тисяч людей заарештовані під час придушення протестів проти фальсифікації виборів 2020 року, за підсумками яких ЦВК Білорусі вшосте проголосила Лукашенка президентом країни.