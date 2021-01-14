В офісі білоруської агенції БелаПАН відбувся обшук

Співробітники Слідчого комітету Білорусі 14 січня обшукали офіс інформаційного агентства БелаПАН – у кримінальній справі проти журналіста Андрія Александрова, повідомила журналістка видання Тетяна Бублікова. Обшук тривав три години.

За даними видання, його проводили понад 10 співробітників управління боротьби з економічними злочинами ГУВС Мінського міськвиконкому за дорученням управління Слідчого комітету в столиці Білорусі. Вилучені деякі рукописні записи, документи, близько десятка жорстких дисків робочих комп’ютерів, жорсткий диск сервера локальної мережі, два нетбуки, візитні картки.

Справу проти журналіста Александрова порушено за статтею 342 Кримінального кодексу Білорусі («Організація та підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь в них»). Журналісти вказали, що в постанові на обшук також вказана стаття 293 («Масові заворушення»).

Про обшук першою повідомила Бублікова, яка розповіла, що їй стало зле і її забрала швидка допомога, тому їй вдалося написати про це в соцмережах. З іншими співробітниками, які були в офісі редакції, зв’язку не було, на дзвінки вони не відповідали, розповіла TUT.BY головний редактор БелаПАН Ірина Левшина.

БелаПАН – незалежна інформаційна агенція Білорусі. Заснована Алесем Ліпаєм у 1992 році. Білоруський журналіст Андрій Александров у 2015–2018 роках був заступником директора БелаПАН.

Александров і його дівчина Ірина Злобіна перестали виходити на зв’язок 12 січня. Вранці 13 січня стало відомо, що Андрій перебуває в Жовтневому РУВС Мінська, пізніше журналіста відвезли в Центр ізоляції правопорушників на вулиці Окрестіна.