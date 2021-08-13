У Білорусі визнали екстремістськими матеріали порталу TUT.BY

Суд Центрального району Мінська визнав екстремістськими матеріали порталу TUT.BY і його соцмереж. Визнані також екстремістськими сайт і соцмережі Zerkalo.io – ресурсу, створеного деякими учасниками редакції TUT.BY. Рішення ухвалене після розгляду позову від МВС Білорусі.

У висновку комісії, яка проводила експертизу за зверненням МВС, зазначено, що «ресурс TUT.BY спільно з телеграм-каналом Nexta є основним інформаційним пропагандистським майданчиком протестного руху».

Зокрема, екстремістськими матеріалами визнані інформаційна продукція TUT.BY (порталу, а також акаунтів в Telegram, Viber, Twitter, «ВКонтакте», «Однокласниках» і TikTok), а також його логотипи.

Після того як цей перелік внесуть до списку екстремістських матеріалів, поширення продукції видань вважатиметься адміністративним правопорушенням.

Керівництво TUT.BY заявило, що оскаржуватиме рішення.

Портал TUT.BY працював в Білорусі c 2000 року. Спочатку, як поштовий сервіс, але він швидко став повноцінним медіа, що охоплює в останні роки 69% білоруської аудиторії.

18 травня Комітет держконтролю Білорусі відкрив кримінальну справу за статтею про ухиляння від сплати податків. 12 співробітників видання з травня перебувають під вартою. Сайт TUT.BY заблокований, але журналісти продовжують випускати новини і статті в Telegram. 8 липня колишня команда TUT.BY запустила нове медіа Zerkalo.io.

З початку року в редакціях і квартирах журналістів в Білорусі пройшло понад 100 обшуків. Тільки за три останні місяці силовики Білорусі вдерлися в приміщення редакцій TUT.BY, інтернет-газети «Наша Нива», мінського офісу Радіо Свобода і десятків регіональних видань. Багато редакторів і журналістів заарештовані, інші, побоюючись арештів, виїхали з Білорусі.