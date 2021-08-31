Польща: уряд просить Дуду оголосити надзвичайний стан через ситуацію на кордоні з Білоруссю

Уряд Польщі офіційно звернувся до президента Анджея Дуди з проханням оголосити надзвичайний стан на деяких ділянках кордону з Білоруссю через наплив мігрантів.

«Ми повинні зупинити ці агресивні гібридні дії, які здійснюються за сценарієм, написаним у Мінську, та руками покровителів Лукашенко», – заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 31 серпня.

Очікується, що Дуда схвалить запровадження надзвичайного стану у деяких частинах Підляського та Люблінського воєводств терміном на 30 днів.

Міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський, виступаючи разом з Моравецьким, сказав, що надзвичайний стан мало вплине на місцеве населення, але накладе обмеження щодо сторонніх в межах 3-кілометрової смуги поряд з кордоном.

Минулого тижня Польща почала будівництво загородження з колючого дроту, щоб обмежити потік мігрантів з білоруської території, більшість з яких прибули з Іраку та Афганістану.

Польща заявляла, що відправила сотні військовослужбовців до кордону з Білоруссю, щоб допомогти прикордонникам впоратися з напливом мігрантів.

Раніше у спільній заяві голови урядів Естонії, Латвії, Литви і Польщі заявили, що приплив мігрантів був «спланований і систематично організований» режимом Лукашенка.