Євросоюз засудив «агресивну поведінку» Білорусі на кордоні

Європейський Союз засудив політику Білорусі щодо сусідів, звинувативши країну у «прямому нападі» у зв’язку з витісненням мігрантів через кордон із блоком.

Міністри внутрішніх справ ЄС стверджують, що Білорусь прагне «використати людей у політичних цілях» – про це йдеться в їхній заяві за підсумками екстреної наради 18 серпня. Нарада була скликана для обговорення ситуації з незаконним перетином кордону з Білорусі до Латвії, Литви та Польщі.

«Ця агресивна поведінка... є неприйнятною і становить пряму атаку, спрямовану на дестабілізацію та тиск на ЄС», – йдеться в заяві дипломатів після зустрічі.

Згідно з підсумками зустрічі, Євросоюз матиме надалі визначитися щодо своєї реакції, аби «завадити будь-яким подальшим спробам використати нелегальну міграцію в такий спосіб».

Прикордонна служба Литви заявила 17 серпня, що десяток білоруських офіцерів незаконно перетнули її кордон, супроводжуючи групу з 35 іракських мігрантів. Вільнюс відправив Мінську ноту протесту у зв’язку з цим.

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На відео можна побачити групу мігрантів, які йдуть крізь високу траву, а за ними йдуть білоруські службовці, рухаючись до кордону. Потім білоруські офіцери наближаються на кілька метрів, перетинаючи кордон.

Раніше білоруська влада оприлюднила відеозапис інциденту, записаний з білоруської сторони, на якому зображено мігрантів без офіцерів.

Також 18 серпня влада Латвії, яка також є членом ЄС та НАТО, заявила, що її прикордонники за останні 24 години не дозволили 46 нелегальним мігрантам спробувати перетнути кордон з Білорусі.

Від початку року понад 4 100 осіб, які шукають притулку, більшість із яких – вихідці з Іраку, нелегально перетнули кордон із Білорусі лише до Литви. Втім, у Латвії та Польщі також спостерігається збільшення кількості мігрантів, які перетинають кордон з Білорусі.

Польща заявила, що розмістила майже 1000 військовослужбовців біля свого кордону з Білорусією, щоб допомогти прикордонникам впоратися зі сплеском мігрантів.