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Литва відправила Мінську ноту протесту через незаконний перетин кордону білоруськими офіцерами

Напередодні прикордонна служба Литви повідомила, що близько десятка білоруських силовиків незаконно увійшли на територію Литви, проводячи через кордон групу з 35 іракських мігрантів

Литва відправила Мінську дипломатичну ноту, в якій висловила рішучий протест через порушення литовського кордону білоруськими офіцерами.

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс 18 серпня назвав інцидент, що стався днем раніше, «провокацією».

«Це викликає у нас глибоке занепокоєння, оскільки ми вважаємо його (інцидент – ред.) черговою провокацією, подальшим загостренням і без того напруженої ситуації», – сказав Ландсбергіс.

Він зазначив, що Литва як член НАТО і Європейського союзу також поінформувала їх про інцидент.

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Напередодні прикордонна служба Литви повідомила, що близько десятка білоруських силовиків незаконно увійшли на територію Литви, проводячи через кордон групу з 35 іракських мігрантів.

За даними влади Литви, Білорусь переправила до кордону понад 4100 осіб для незаконного в’їзду в Литву у відповідь на санкції ЄС, запроваджені щодо Мінська. Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не буде зупиняти потік мігрантів в ЄС у зв’язку з санкціями.

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