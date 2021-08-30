Зведення огорожі на польсько-білоруському кордоні – перші порушники затримані

Польща проводить будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю. Як повідомляють медіа, огорожу складатимуть три шари колючого дроту, укладеного своєрідними кільцями один на одного.

Висота огорожі має сягнути 2,5 метра. У зведенні огорожі беруть участь польські військові, вже зведено понад 10 кілометрів. Її охороною займаються прикордонна служба та збройні сили.

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Як зазначив міністр оборони Польщі Маріуш Блашчак, дії Білорусі – «це спроба використання міграційної кризи».

«Ми не згідні з тим, щоб те, що робить режим Лукашенка, тріумфувало», – додав Блашчак.

В неділю ввечері, як повідомила на своїй твіттер-сторінці польська прикордонна служба, огорожу намагалася подолати група з 13 людей – 12 поляків і одного голландця. Всіх порушників польські прикордонники затримали.

Польща заявляла, що відправила сотні військовослужбовців до кордону з Білоруссю, щоб допомогти прикордонникам впоратися з напливом мігрантів.

Раніше у спільній заяві голови урядів Естонії, Латвії, Литви і Польщі заявили, що приплив мігрантів був «спланований і систематично організований» режимом Лукашенка.