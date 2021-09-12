«Захід-2021»: Росія і Білорусь тренуються воювати з НАТО

Російська техніка і солдати – знову на марші, а на полігонах – велика війна. РФ разом з білоруською армією проводять навчання «Захід-2021».

Ще задовго до початку цих навчань, про них висловився президент України в інтерв'ю іноземним ЗМІ:

«А чому тут, за тією інформацією, яку ми отримуємо, відпрацьовуються варіанти можливого захоплення Києва, Одеси, Харкова?», – заявляв тоді Володимир Зеленський

Стурбованість Володимира Зеленського недаремна. Чотири роки тому, у 2017-му, теж проводили навчання «Захід». Тоді російські і білоруські війська розгорнулися вздовж західної Європи також охоплювали і частину українського кордону.

«Була просто вакханалія в інформаційному полі. Я говорив тут майже зі всіма дипломатичними представниками європейських країн і ЄС, заспокоюючи їх. Довелося навіть виїхати в Брюссель, в НАТО, для того аби зустрітися з представниками ряду країн, які були занепокоєні. Приїздили представники Канади, аташе з Києва і Вільнюса і питали: А чи не загинуть їхні військовослужбовці у випадку, якщо Білорусь атакує їхні контингенти, що знаходилися в Балтії і експерти канадські, які знаходилися в Україні», – розповідає білоруський військовий експерт Олександр Алєсін.

В РФ тоді заявляли: у навчаннях планують задіяти трохи менше 13 тисяч військових з технікою, а у НАТО були певні, що буде від сімдесяти до ста тисяч бійців. Сценарій примушував перейматися. Через активність незаконних збройних формувань військові РФ і Білорусі збиралися боротися з вигаданою державою Вейшнорія – за легендою воно планувало напасти на РФ і Білорусь. Підтримували Вейшнорію дві інших країни, що не існують, але географічно в них вгадуються Литва та Польща.

«Це були перші навчання на західному стратегічному напрямку з початку українсько-російської війни. І тоді було ще питання – а чого очікувати від Російської Федерації? Це потім вже всі зрозуміли, що Росія – так, вона може використовувати силу – для того, щоб просувати свої інтереси, але це не означає, що вона кожного дня буде використовувати силу для їх просування. Тобто потрібні специфічні умови – наприклад, їхні інтереси, як вони їх бачпть, будуть поставлені під сумнів», – розповідає військовий аналітик Національного Інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Цьогоріч балтійські країни знову відчувають загрозу через маневри поблизу їхніх кордонів, каже литовський військовий експерт, полковник запасу Вайдотас Маліньоніс:

«Навчання завжди чутливі для регіону. Не лише для Балтійських країн, але і для Польщі, країн НАТО в цілому. Особливо для європейських країн. Поза сумнівом, за цими навчаннями пильно стежать. Хоча Росія наполягаєм, що воно оборонні, якщо подивитися на сценарій, вони винятково атакувальні. До прикладу, 4 роки тому такі ж навчання, в яких атакували Польщу і Литву з Калінінграду і Білорусі. Кульмінацією навчань був ядерний удар по Варшаві. Це, звісно, легенда, але виглядає по-справжньому агресивно».

В Білорусі політично ізольований Олександр Лукашенко відмахується від агресивних дій:

«Ми ні на кого не збираємося наступати. Нам це непотрібно. І те, що вони заворушилися – це, напевно, вони дуже занепокоєні, що ми тут, знаєте, ледве не Прибалтику відріжемо. От по Сувальському коридору пройдемо до Калінінграду і відріжемо Прибалтику. Та нікому ця Прибалтика непотрібна».

Цьогоріч Мінськ вже став організатором гібридної агресії – величезного потоку мігрантів, із яким довелося боротися балтійським країнам і Польщі. І це мало вплив на тамтешню владу, твердить Вайдотас Маліньоніс:

«Навчання «Захід», до того ж, якоюсь мірою паралізують тих, хто ухвалює рішення через цю чутливість. Вони не настільки рішучі, як це необхідно. Але зараз, я вважаю, наш уряд діє набагато краще, аніж, до прикладу, місяць тому. Вони вивчили урок».

Цього разу основні маневри відбудуться не біля кордонів, а в глибині РФ – в Нижньогородській області. В навчаннях в білорусі беруть участь близько тринадцяти тисяч осіб, 2,5 з них – росіяни, але це лише незначна частина з двухсот тисячного угруповання, яке розгорнуть на 14 полігонах, 9 з яких – в Росії. Загалом же в маневрах задіють представників десяти країн.

«Західний військовий округ відповідає за західний стратегічний напрямок, а західний стратегічний напрямок – це НАТО. Будуть створені 2 фіктивні держави – з одного боку Полярна республіка, з іншого – Центральна федерація. І у вигляді агресора буде Полярна республіка. Там чітко сказано, що це держава з розвиненим військовим потенціалом. Виходячи з того, хто знаходиться на західному стратегічному напрямку, такої легенди, можемо говорити про те, що фактично буде відпрацьовуватися сценарій війни, зіткнення із альянсом, Сполученими Штатами Америки», – каже Микола Бєлєсков.

В російському Міноборони заявляють: в навчаннях задіяні майже 3 сотні танків, кількасот одиниць артилерії, півтора десятки кораблів, вісімдесят літаків і гвинтокрилів.

«Вищі військові чини Білорусі і Росії не приховують, що авіаційній складовій буде приділено особливу увагу. І експерти кажуть, що це викликано, перш за все, результатами застосування безпілотників під час Карабаського конфлікту», – каже Олександр Алєсін.

Весною цього року Росія масово перекидала війська до українського кордону і накопичувала там техніку. В Україні заявляли про масштабну загрозу.

Цього разу в українському Міноборони кажуть: в рамках «Заходу» навчання відбудуться і в окупованих Криму і на Донбасі.

«У нас уже сьомий рік триває війна і в нас немає необхідності сьогодні чи завтра, чи перед будь-якими навчаннями нарощувати свою (військову, – ред.) присутність. Вона і так нарощена ще починаючи з 2014 року. Нарощена абсолютно. І, повірте мені, що всі наші заходи, які проводяться, вони направлені на те, щоб розробити механізм адекватного реагування на ті загрози, які є, і які, на жаль, нікуди не поділися. Ні по завершенню цих навчань, ні перед початком інших і так далі», – розповів про реакцію ЗСУ на російсько-білоруські навчання головнокомандувач української армії Валерій Залужний.

«Все одно ці навчання, вони є частиною тієї комплексної російської стратегії, щоб, врешті, зупинити інтеграцію України до НАТО і прийти, в кінці-кінців, до врегулювання із Заходом на основі домовленостей, що Україна ніколи не буде членом НАТО. Тому така ситуація, що навіть не воюючи, лише проводячи подібний тип навчань, російська армія все одно дозволяє Кремлю проводити комплексну політику щодо України», – каже Микола Бєлєсков.

Російсько-білоруські навчання «Захід-2021» триватимуть з 10-го до 16 вересня.