Лукашенко про С-400: «1200 кілометрів кордону з Україною. Нам доведеться закривати цей периметр»

Олександр Лукашенко заявив про наміри розмістити на кордоні Білорусі з Україно зенітно-ракетні комплекси C-400, які Мінськ планує отримати з Росії. Про це йдеться у відео, поширеному білоруською офіційною інформагенцією «Белта».

«Зараз у нас повністю комплексами С-300 перекритий периметр на західному напрямку. Але, як ви знаєте, у нас додався і південний напрямок. Ми з білоруськими генералами і росіянами обговорювали цю тему. Нас починають з півдня підігрівати… Ми повинні готуватися – 1200 кілометрів кордону з Україною, тому нам доведеться закривати і цей периметр. Йдеться про те, що С-400 нам будуть потрібні», – сказав Лукашенко.

9 вересня Путін і Лукашенко мали багатогодинну зустріч у Москві. Згідно з офіційним повідомленням, сторони погодили 28 «дорожніх карт» інтеграції Росії та Білорусі.

У Росії та Білорусі до 16 вересня триватимуть військові навчання «Захід-2021», які можуть стати чи не найбільшими в Європі за десятки років. У навчаннях беруть участь 200 тисяч військовослужбовців, вони викликали занепокоєння в НАТО. Північноатлантичний альянс стверджує, що Кремль відмовився прийняти спостерігачів, хоч це передбачено міжнародним договором.