Путін і Лукашенко узгодили 28 «союзних програм»

Олександр Лукашенко і Володимир Путін на зустрічі в Кремлі узгодили всі 28 так званих «дорожніх карт» з інтеграції Білорусі й Росії. Про це президент Росії заявив під час спільної пресконференції після понад трьох годин переговорів із Лукашенком у Москві.

Під час зустрічі Путін і Лукашенко узгодили ціни на нафту і газ. За словами Путіна, ціни на газ у 2022 році залишаться на рівні поточного року, а до 2023 року буде підписана угода про створення об’єднаного ринку газу в рамках союзної держави. Також Лукашенко і Путін домовилися про створення об’єднаного ринку нафти, нафтопродуктів та електроенергії.

Путін зазначив, що в рамках угод «будуть вироблені єдині підходи до законодавства в сфері трудових відносин, охорони праці, зайнятості населення, соціального страхування і пенсійного забезпечення».

Лукашенко назвав переговори з Путіним чесними і конструктивними.

За його словами, Москва і Мінськ не обговорюють політичну інтеграцію багато років, після того як наштовхнулися у вирішенні цього питання на нездоланні протиріччя.

«Але якщо нам треба буде, ми до цього повернемося. Головне, щоб цього хотіли наші народи. За нами не заіржавіє», – сказав він, додавши, що вони з Путіним «враховують помилки Євросоюзу і СРСР» і вирішили займатися інтеграцією «з фундаменту, а не з даху».

Олександр Лукашенко приїхав в Москви 9 вересня, і це вже п’ятий його візит за цей рік у Росію. При цьому Володимир Путін жодного разу не приїжджав до Мінська після білоруських протестів.

Влада Росії і Білорусі з 1999 року обговорює політичну інтеграцію двох країн. У 2019–2020 роках сторони обговорювали 31 документ, що включає в себе інтеграцію в різних сферах економіки і управління. Проєкти цих «дорожніх карт» ніколи не оприлюднювали. Жителі Білорусі раніше протестували проти інтеграції країни з Росією.