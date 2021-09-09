Лукашенко обговорює з Путіним план інтеграції Росії та Білорусі

Олександр Лукашенко 9 вересня прибув з робочим візитом до Москви, повідомляє офіційна білоруська агенція «Белта». У другій половині дня Лукашенко зустрінеться в Кремлі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Вони мають намір підписати пакет «дорожніх карт» інтеграції Росії та Білорусі, повідомляв раніше посол Білорусі в Москві Володимир Семашко. За даними «Белта», сторони обговорять 28 союзних програм, підготовлених урядами двох країн.

Також Путін і Лукашенко збираються обговорити «інші актуальні питання двостороннього порядку денного та міжнародну проблематику», відзначає агентство.

У білоруській опозиції називають 9 вересня «важливим і досить небезпечним днем». «Білоруський диктатор зустрічається з Путіним. Дві основні інтриги: 1) чи підпише Лукашенко дорожню карту інтеграції; 2) чи надасть йому Кремль фінансову допомогу. Хоч би як там було, нагадаю: Лукашенко – ніхто. Усі підписані угоди будуть переглянуті», – написав у твітері радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка.

Влада Росії і Білорусі з 1999 року обговорює політичну інтеграцію двох країн. У 2019–2020 роках сторони обговорювали 31 документ, що включає в себе інтеграцію в різних сферах економіки і управління. Проєкти цих «дорожніх карт» ніколи не оприлюднювали. Жителі Білорусі раніше протестували проти інтеграції країни з Росією.