Ще одна спортсменка з Білорусі отримала польську гуманітарну візу

Білоруська вершниця Ольга Сафронова виїхала з країни і отримала польську гуманітарну візу. Про це повідомляє Польське агентство преси (PAP).

Як повідомив агентству адвокат спортсменки, Сафронова повинна була виступати за Білорусь на Олімпіаді в Токіо, але перед від’здом її виключили з національної збірної на тлі звинувачень у тому, що в одного з її коней виявили допінг. Тоді спортсменка критично висловилася про білоруських спортивних чиновників і про Олександра Лукашенка. Після цього, як повідомляють польські ЗМІ, її внесли в чорний список зрадників Білорусі. Сафронова звернулася до польської влади з проханням надати їй гуманітарну візу.

Ольга Сафронова – чинна чемпіонка Білорусі та фіналістка Кубка світу-2019.

Вона стала другою білоруською спортсменкою, яка вирішила переїхати до Польщі. У серпні на Олімпіаді в Токіо таке ж рішення ухвалила легкоатлетка Христина Тимановська.

Вона також виступила з публічною критикою білоруських спортивних чиновників. Після цього влада Білорусі вимагала, щоб вона повернулася у країну. Приїхавши в аеропорт Токіо, спортсменка попросила про допомогу поліцію, пояснивши, що її хочуть вивезти з Японії насильно, а також заявивши про намір просити політичного притулку. В результаті Польща видала Тимановській гуманітарну візу.