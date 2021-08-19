Тимановська планує змінити спортивне громадянство на польське

Білоруська спортсменка Христина Тимановська, яка наразі живе в Польщі, заявила, що має намір змінити своє спортивне громадянство. Про це вона розповіла в інтерв’ю РБК, опублікованому ввечері 18 серпня.

«Зараз ми спробуємо змінити моє спортивне громадянство, щоб я могла виступати за збірну Польщі. Умови зміни спортивного громадянства – це карантин, який зазвичай триває три роки. Але ми будемо просити, щоб для мене його скоротили, тому що досить неоднозначна ситуація. Ми не планували міняти спортивне громадянство, але так склалася ситуація, це вимушений захід. Ухвалила рішення залишитися в Польщі і виступати за збірну Польщі», – сказала Тимановська.

Спортсменка сказала, що не впевнена у своїй безпеці вдома, тому поки не хоче повертатися до Білорусі.

2 серпня Христина Тимановська в аеропорту Токіо попросила про захист, відмовившись вилітати до Мінська після критики на адресу білоруських спортивних функціонерів. Через два дні 24-річна спортсменка сіла на літак до Європи, долетівши до Варшави з пересадкою у Відні. Польща надала спринтерці та її чоловікові, який втік до Польщі через Україну, гуманітарну візу.

Міжнародний олімпійський комітет 3 серпня заявив про початок розслідування дій Національного олімпійського комітету Білорусі у зв’язку з ситуацією щодо Тимановської.