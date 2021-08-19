Білоруські спортсмени заявили про заборону виїжджати за кордон

Білоруські легкоатлети Андрій Кравченко і Христина Тимановська заявили, що міністерство спорту їхньої країни заборонило спортсменам виїжджати на змагання в інші держави. За їхніми словами, наказ стосується усіх видів спорту.

Як доказ існування заборони Кравченко опублікував скріншот листування з начальством, з якого випливає, що порушникам наказу загрожує звільнення.

У Міністерстві спорту Білорусі поки не коментували заяву спортсменів.

У серпні минулого року Андрій Кравченко підписав відкритий лист спортсменів Білорусі, в якому засуджувалося насильство білоруської міліції і спецназу щодо протестувальників проти режиму Олександра Лукашенка. Пізніше Кравченко сам взяв участь в одному з мітингів, після чого його заарештували на 10 діб та звільнили зі збірної Білорусі. У серпні цього року спортсмен вирішив залишитися жити з дружиною та дочкою у Німеччині.

У свою чергу Христина Тимановська у серпні, під час Олімпіади в Токіо, виступила з публічною критикою білоруських спортивних чиновників. Після цього влада Білорусі вимагала від неї повернутися в країну. Приїхавши в аеропорт Токіо, спортсменка попросила про допомогу поліцію, пояснивши, що її хочуть вивезти з Японії насильно, а також заявивши про намір просити політичного притулку. В результаті Польща видала Тимановській гуманітарну візу і 4 серпня вона вилетіла до Варшави, а Міжнародний олімпійський комітет позбавив акредитації на Іграх в Токіо головного тренера білоруської збірної з легкої атлетики Юрія Моісевіча і представника команди Артура Шимака.