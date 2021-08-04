Ще одна білоруська спортсменка вирішила не повертатися на батьківщину

Білоруська легкоатлетка Яна Максимова разом зі своєю сім’єю вирішила не повертатися до Білорусі після того, що трапилося з бігункою Христиною Тимановською на Олімпіаді в Токіо. Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

Зараз спортсменка перебуває у Німеччині. Разом з нею на батьківщину відмовився повертатися її чоловік Андрій Кравченко, який на Олімпіаді 2008 року завоював срібну медаль у десятиборстві.

«Ми вирішили не повертатися в Білорусь. На превеликий жаль, зараз там можна втратити не тільки свободу, а й позбутися життя», – написала Максимова.

Спортсменка виступає в багатоборстві. У червні цього року Максимова виграла Кубок Білорусі, але не змогла взяти участь в Олімпіаді, оскільки не виконала олімпійський кваліфікаційний норматив.

Раніше білоруське видання «Наша Нива» повідомило, що з Білорусі виїхав тренер гандбольного клубу «Витязь» Костянтин Яковлєв. У червні цього року його заарештували на 15 діб за статтею про участь у несанкціонованому масовому заході.

Минулої неділі стало відомо, що білоруські спортивні чиновники намагалися насильно вивезти з Олімпіади в Токіо легкоатлетку Христину Тимановську. Вони збиралися зробити це після критики на їхню адресу з боку спортсменки.

В аеропорту Токіо спортсменка звернулася у поліцію і попросила про захист. На батьківщині вона боїться переслідувань. Посольство Польщі в Японії видало легкоатлетці гуманітарну візу. За заявою польського МЗС, спортсменка зможе отримати підтримку і продовжити кар’єру в Варшаві.