Ув’язнений у Білорусі Ігор Лосик написав листа папі Римському

Білоруський блогер, медіаконсультант Радіо Свобода Ігор Лосик, який вже більше ніж рік перебуває в СІЗО в Білорусі, написав листа папі Римському Франциску, в якому просить захисту для «сотень і тисяч» білорусів, що постраждали від репресій режиму Олександра Лукашенка.

Лист цитує білоруська служба Радіо Свобода, його текст передала дружина блогера Дарія Лосик.

Лосик просить понтифіка «закликати зупинитися цих страшних людей, яким вже все одно на долі інших, на сотні розбитих горем сімей».

У листі також йдеться про те, що Лосик просить не за себе, а за тих білорусів, які, за його словами, «втратили надію, перебуваючи в такому ж становищі, як і я, а багато хто навіть у гіршому. І мені дуже хочеться вірити, що Бог не залишив нас, що ця безглузда жорстокість припиниться, що більше ніхто не помре, і всі повернуться до своїх родин».

Представник Ватикану від імені папи Франциска раніше заявляв, що понтифік уважно стежить за ситуацією в Білорусі і виступає за мирну реалізацію вимог білоруського народу. Низка католицьких священників у Білорусі виступили проти насильства з боку влади. Голову білоруських католиків Тадеуша Кондрусевича влада через це кілька місяців не пускала в країну, а незабаром після повернення він пішов зі своєї посади.

Ігор Лосик – консультант Радіо Свобода, був затриманий 25 червня 2020 року. Він провів у в’язниці майже рік до суду. Лосику загрожує до 12 років в’язниці – його звинувачують у розпалюванні соціальної ворожнечі та організації масових заворушень.

Раніше президент Радіо Свобода – Радіо Вільна Європа Джеймі Флай вже закликав до негайного звільнення Ігоря Лосика та «припинення систематичного переслідування журналістів білоруським режимом».

Суд над Лосиком проходить за зачиненими дверима в СІЗО в білоруському місті Гомелі і розпочався 24 червня, за день до того, як минув рік, відколи влада провела обшуки в Лосика і заарештувала його.