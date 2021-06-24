«Знущання над правосуддям»: президент Радіо Свобода закликає Мінськ звільнити Ігоря Лосика

Президент Радіо Свобода Джеймі Флай назвав суд над консультантом Радіо Свобода Ігорем Лосиком «знущанням над правосуддям» і повторив свій заклик до білоруської влади «негайно і без будь-яких умов» звільнити його.

Суд над Лосиком проходить за зачиненими дверима в СІЗО в білоруському місті Гомелі і розпочався 24 червня, за день до того, як минає рік, відколи влада провела обшуки в Лосика і заарештувала його.

Якщо Лосика засудять за двома звинуваченнями – «підбурювання соціальної ворожості до державних чиновників та правоохоронних органів» і «організація заворушень» – йому загрожує до 12 років ув’язнення.

«Як раніше про це сказала його дружина Дарія, Ігор за останній рік зазнав неймовірного фізичного та психологічного тиску, включаючи два виснажливі голодування. Замість того, щоб змусити Ігоря взяти участь у цьому ганебному знущанні з правосуддя, білоруська влада повинна негайно і беззастережно звільнити його, щоб він міг возз’єднатися з родиною», – сказав Джеймі Флай.

24 червня в білоруському Гомелі на території СІЗО №3 у закритому режимі проходить суд над Ігорем Лосиком, колишнім кандидатом у президенти і політв’язнем Миколою Статкевичем, блогером Сергієм Тихановським, чоловіком опозиціонерки Світлани Тихановської, якого арештували, коли він виявив бажання стати конкурентом Олександра Лукашенка на минулорічних виборах, а також опозиціонерами Дмитром Поповим, Володимиром Цигановичем та Артемом Саковим. Суд проходить приблизно через рік після затримання кожного з них.

Ігор Лосик – консультант Радіо Свобода, був затриманий 25 червня 2020 року. Він провів у в’язниці майже рік до суду. Усі інші фігуранти перебувають в ув’язненні з кінця травня – початку червня 2020 року. Лосику загрожує до 12 років в’язниці – його звинувачують у розпалюванні соціальної ворожнечі та організації масових заворушень.

Раніше президент Радіо Свобода – Радіо Вільна Європа Джеймі Флай вже закликав до негайного звільнення Ігоря Лосика та «припинення систематичного переслідування журналістів білоруським режимом».